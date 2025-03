ЗВЕЗДА РАСПРОДАЛА АРЕНУ: Реал дочекује узаврела атмосфера у Београду

Клуб је објавио да су све карте за овај дуел распродате.

Још једном је ове сезоне Арена распродата за утакмицу црвено-белих.

Утакмица почиње у 20 часова и јасно је да „краљевски клуб“ дочекује узаврела атмосфера.

The Belgrade Arena is sold out once again this season for a Crvena zvezda game. 🔥🏠



A true spectacle awaits us against Real Madrid! 🤩#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/9U7NbjkIhQ

— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) March 28, 2025