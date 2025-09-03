light rain
НОВО ИЗНЕНАЂЕЊЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ Јапанке победиле Холанђанке и пласирале се у полуфинале

03.09.2025. 16:12 16:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit
Фото: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

БАНГКОК: Одбојкашице Јапана пласирале су се у полуфинале Светског првенства, пошто су данас у Бангкоку у четвртфиналу победиле Холандију резултатом 3:2, по сетовима 20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12.

Најефикаснија у селекцији Јапана била је Јукико Вада са 27 поена, док је Мају Ишикава забележила 25. У репрезентацији Холандије најбоља је била Елес Дамбринк са 19 поена, док је Елин Тимерман додала 18.

Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit
Фото: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Одбојкашице Јапана ће 6. септембра у полуфиналу СП играти са победником дуела Турска - Сједињене Америчке Државе, који је на програму сутра од 15.30 сати.

Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit
Фото: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Други меч четвртфинала биће одигран данас од 15.30 часова, а састаће се Италија и Пољска. Победник овог дуела играће у полуфиналу са бољим из меча између Бразила и Француске, који је на програму сутра од 12 сати.

Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit
Фото: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Одбојкашице Србије су заузеле десето место на СП.

светско првенство Одбојкашице
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
