НОВО ИЗНЕНАЂЕЊЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ Јапанке победиле Холанђанке и пласирале се у полуфинале
БАНГКОК: Одбојкашице Јапана пласирале су се у полуфинале Светског првенства, пошто су данас у Бангкоку у четвртфиналу победиле Холандију резултатом 3:2, по сетовима 20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12.
Најефикаснија у селекцији Јапана била је Јукико Вада са 27 поена, док је Мају Ишикава забележила 25. У репрезентацији Холандије најбоља је била Елес Дамбринк са 19 поена, док је Елин Тимерман додала 18.
Одбојкашице Јапана ће 6. септембра у полуфиналу СП играти са победником дуела Турска - Сједињене Америчке Државе, који је на програму сутра од 15.30 сати.
Други меч четвртфинала биће одигран данас од 15.30 часова, а састаће се Италија и Пољска. Победник овог дуела играће у полуфиналу са бољим из меча између Бразила и Француске, који је на програму сутра од 12 сати.
Одбојкашице Србије су заузеле десето место на СП.