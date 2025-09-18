clear sky
ОРГАНИЗАТОРИ ОБЈАВИЛИ Србија против Ирана игра у уторак, зна се и тачно време

18.09.2025. 18:33 19:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
МАНИЛА: Одбојкаши Србије меч осмине финала Светског првенства против Ирана играју у уторак од 14 часова, саопштили су данас организатори такмичења.

Србија и Иран ће одиграти последњи меч осмине финала, па ће пре тог меча бити познато седам четвртфиналиста. 

Победник меча Србија - Иран ће у четвртфиналу на бољег из двомеча Тунис - Чешка.

Нокаут фаза Светског првенства почиње у суботу. 

Парови и сатница мечева осмине финала: Субота, 20. септембар: Турска - Холандија (9.30), Пољска - Канада (14); Недеља, 21. септембар: Аргентина - Италија (9.30), Белгија - Финска (14); Понедељак, 22. септембра: Бугарска - Португал (9.30), САД - Словенија (14); Уторак, 23. септембра: Тунис - Чешка (9.30), Србија - Иран (14).

одбојкаши србије
Спорт Одбојка
