ПОЗНАТИ СВИ УЧЕСНИЦИ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ 2026: Жреб у октобру
Европска одбојкашка конфедерација, ЦЕВ, саопштила је списка учесника на ЕП 2026. у конкуренцији одбојкашица, које ће се одиграти од 21. августа до 6. септембра у Турској, Чешкој (Брно), Азербејџану (Баку) и Шведској (Гетеборг).
Пласман на ЕП 2026. изборили су Турска, Чешка, Азербејџан и Шведска, организатори првенства, Србија, Холандија, Италија, Пољска, Француска, Бугарска, Украјина и Словачка на основу пласмана на претходном првенству Европе, као и Немачка, Белгија, Словенија, Црна Гора, Шпанија, Грчка и Хрватска, победници квалификационих група и Мађарска, Летонија, Португалија, Аустрија и Румунија, 5 најбољих другопласираних репрезентација.
ЦЕВ је објавио да ће се жреб за ЕП 2026. обавити почетком октобра. Место и тачан датум ће накнадно бити објављени.
Првак Европе 2026. избориће учешће на ОИ 2028. у Лос Анђелесу.