СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ: Француска изненадила Кину, Бразил након преокрета савладао Доминиканску Републику
31.08.2025. 17:49 17:51
Сениорке Француске и Бразила пласирале су се у четвртфинале Светског првенства на Тајланду.
Француска је у првом мечу осмине финала направила изненађење и поразила Кину са 3:1 (25:20, 27:25, 22:25, 25:20), док је Бразил, након преокрета, надиграо Доминиканску Републику са 3:1 (18:25, 25:12, 25:20, 25:11).
До сада су пласман у четвртфинале Светског првенства, поред Француске и Бразила, избориле сениорке Холандије, Јапана, Италије и Пољске.
Сутра су на програму последњи дуели осмине финала, у којима ће се састати Сједињене Америчке Државе и Канада од 12 часова, односно Турска и Словенија од 15.30 часова.
Светско првенство у конкуренцији одбојкашица игра се до 7. септембра у Банкгоку, Чијанг Маију, Пукету и Наконрачасими.