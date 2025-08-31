overcast clouds
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ: Француска изненадила Кину, Бразил након преокрета савладао Доминиканску Републику

31.08.2025. 17:49 17:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
odbojka1
Фото: en.volleyballworld.com

Сениорке Француске и Бразила пласирале су се у четвртфинале Светског првенства на Тајланду.

Француска је у првом мечу осмине финала направила изненађење и поразила Кину са 3:1 (25:20, 27:25, 22:25, 25:20), док је Бразил, након преокрета, надиграо Доминиканску Републику са 3:1 (18:25, 25:12, 25:20, 25:11).

До сада су пласман у четвртфинале Светског првенства, поред Француске и Бразила, избориле сениорке Холандије, Јапана, Италије и Пољске.

Сутра су на програму последњи дуели осмине финала, у којима ће се састати Сједињене Америчке Државе и Канада од 12 часова, односно Турска и Словенија од 15.30 часова.

Светско првенство у конкуренцији одбојкашица игра се до 7. септембра у Банкгоку, Чијанг Маију, Пукету и Наконрачасими.

светско првенство одбојкашице
Спорт Одбојка
