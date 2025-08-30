ОДБОЈКАШИЦЕ ПОЉСКЕ У ЧЕТВРТФИНАЛУ: Након велике борбе победиле Белгију на СП
30.08.2025. 18:35 18:36
Одбојкашице Пољске играће у четвртфиналу Светског првенства на Тајланду.
Пољакиње су након велике борбе, биле боље од Белгије са 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10).
За пласман у полуфинале састаће се са Италијом, која је максималним резултатом славила над Немачком.
Дан раније су пласман у четвртфинале обезбедили Холандија и Јапан, који ће одиграти међусобни дуел за пласман међу четири најбоље екипе.
Осмина финала
Холандија – Србија 3:2
Јапан – Тајланд 3:0
Италија – Немачка 3:0
Пољска – Белгија 3:2
Недеља
Кина – Француска (12)
Бразил – Доминикана (15.30)
Понедељак
САД – Канада (12)
Турска – Словенија (15.30)