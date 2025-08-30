light rain
ОДБОЈКАШИЦЕ ПОЉСКЕ У ЧЕТВРТФИНАЛУ: Након велике борбе победиле Белгију на СП

30.08.2025. 18:35 18:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкашице Пољске играће у четвртфиналу Светског првенства на Тајланду.

Пољакиње су након велике борбе, биле боље од Белгије са 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10).

За пласман у полуфинале састаће се са Италијом, која је максималним резултатом славила над Немачком. 

Дан раније су пласман у четвртфинале обезбедили Холандија и Јапан, који ће одиграти међусобни дуел за пласман међу четири најбоље екипе.

Осмина финала 

Холандија – Србија 3:2  

Јапан – Тајланд 3:0 

Италија – Немачка 3:0 

Пољска – Белгија 3:2  

Недеља

Кина – Француска (12) 

Бразил – Доминикана (15.30) 

Понедељак 

САД – Канада (12) 

Турска – Словенија (15.30) 

 

сп у одбојци
Спорт Одбојка
