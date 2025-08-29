СЕЛЕКТОР ЗОРАН ТЕРЗИЋ СУМИРАО УТИСКЕ НАКО ИСПАДАЊА СРБИЈЕ СА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: "Жал остаје, наше је да се нервирамо!"
Селектор женске одбојкашке репрезентација Зоран Терзић је сумирао утиске након краха Србије на Светском првенству.
Одбојкашице Србије завршиле су учешће на Светском првенству већ у осмини финала након пораза од Холандије после пет сетова. Селектор Зоран Терзић, најтрофејнији тренер у историји наше репрезентације, није крио разочарање што његов тим тако рано напушта највећу сцену.
"Не бих више да помињем изостанак Тијане Бошковић, јер желим да кажем да смо играли утакмицу какву сам очекивао, па можда чак и мало бољу од тога! У свим елементима смо надиграли екипу Холандије. И по броју поена у нападу и по броју блокерских поена и по броју ас сервиса, али смо изгубили утакмицу… Због грешака, наравно! Наше је да радимо на томе и да се нервирамо", рекао је Терзић.
Искусни стручњак подсетио је да је тим доживео озбиљне измене у саставу и да су младе играчице морале да преузму кључне улоге.
"Једноставно, морамо да схватимо да је то процес, који траје неко време. Играчице од 20-так година први пут играју за репрезентацију, а носиоци су игре, што је највећи проблем. Зато је и логично да праве неке грешке у одређеним моментима. То је нормална ствар!".
И поред пораза, селектор наглашава да нема разлога за незадовољство.
"Напротив, искрено говорећи, врло сам задовољан и овом утакмицом и нашим играма од оног турнира у Кини, па све до данас. Осим оног меча против Јапана. Мислим да смо одиграли најбоље што је ова екипа могла у овом тренутку".
Ипак, повреда Тијане Бошковић остаје рана коју Терзић тешко прихвата.
"Жал наравно остаје за тим што се десило у тој утакмици и то је нешто што се дешава у спорту, али не можеш никада да прежалиш кад се деси теби. Међутим, остајем при оном што сам рекао и играчицама после утакмице, а то је да је ова екипа показала да има један добар потенцијал и да се у неким наредним акцијама од њих, односно од нас, опет очекују медаље", закључио је селектор Србије.