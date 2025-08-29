СРПКИЊЕ НЕЋЕ БРАНИТИ СВЕТСКИ ТРОН: После драме и без Бошковићеве наше девојке поражене од Холандије у осмини финала
Одбојкашице Србије неће бранити двоструку титуле шампионки света.
Изгубиле су пуленке Зорана Терзића у осмини финала од Холандије и то после велике драме и пет сетова. Ривалке су приказале једну од најбољих партија у последњих неколико година и заслужено су отишле у четвртфинале. Боља је наша екипа, али требало је то доказати и на терену. Уз то недостајала је повређена Тијана Бошковић. Бориле су се Српкиње лавовски, али то овога пута није било довољно.
Холанђанке су боље отвориле утакмицу и повеле са 7:4, успеле су Српкиње да изједначе на 10:10, а онда и да први пут поведу (11:10). Успеле су наше девојке прво блоком, а онда поеном Алексићеве да се два пута одвоје на два разлике (13:11, 14:12). Зтаим се једно време играло поен за поен, вођена је велика борба на терену. Онда су наше девојке опет успеле да стекну предност и да поведу са 23:20 преко Ивановићеве. Међутим, нису се дале Холанђанке, а још су им помогле и наше девојке погрешном ротациом, па је убрзо опет меч био у егалу 23:23. Србија је прва стигла до сет лопте преко Узелац, али нисмо искористили две, а онда су Холанђанке искористиле прву и повеле са 27:25.
И други сет боље су почеле ривалке, али је онда одличним сервисима Букилићева донела преокрет (7:5). Узелац, Ивановић и Куртагић су нас држале у предности, повели смо са 14:10, а онда су Холанђанке заиграле много снажније, поготово на сервису, везале четири поена и дошле до изједначења (14:14). Убрзо су Холанђанке направиле преокрет, наставиле одлично да сервирају, успевале да одржавају два, три поена предности. Но, нису се предавале Српкиње успеле су да дођу до изједначења преко одличне Узелац, али нису имале снаге и за преокрет. Холанђанке су искористиле прву сет лопту и повеле са великих 2:0 (26:24).
Сада су Српкиње водиле, али је Холандија успела да направи преокрет. У животу у овом сету држала нас је Ивановићева, која је у трећем сету освојила 10 поена. Повела је Холандија са 18:15, али је наша екипа направила серију од 5:0, прорадила је и Букилић, уз сигурну Узелац. Нису се дале Холанђанке, стигле су два пута до изједначења, али је Узелац донела прву сет лопту, а онда је Куртагић првим поеном донела и сет - 25:22. Србија је смањила на 2:1.
То је вратило самопоуздање нашим девојкама. Водиле су Холанђанке са 9:6, али онда је уследила серија изванредних сервиса прво Мирковићеве, па Букилићеве, разиграла се потпуно Узелац са девет поена у овом сету и одлично предводила тим ка тај-брејку. Од 18:14 Српкиње су потпуно диктирале темпо, Холанђанке као да су се упшалиле победе, то су искористиле наше девојке и са два поена Ивановићеве на крају сет добиле са 25:20.
Али, у тај-брејку вратиле су се Холанђанке, одиграле без грешке, водилили и са 12:6 и 14:10. Српкиње као да су изгубиле снагу, грешиле су, мада су у завршници успеле да стигну велику предност, али не и да направе преокрет.
Холандија - Србија 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11)
БАНГКОК: Дворана Хуамарк, гледалаца: 1000, судије: Рене (Аргентина) и Канг Јо Хе (Кореја).
ХОЛАНДИЈА:Тен Бринке, Герицен, Ван Ален 4, Бонгертс, Ван Де Восе 4, Вос, Јаспер 13, Далдероп 18, Кок, Стут 11, Цимерман 10, Ресинк (л), Дамбринк 17, Јансен (л).
СРБИЈА: Дангубић 1, Поповић, Мирковић 3, Куртагић 6, Пушић (л), Алексић 13, Узелац 31, Јегдић (л), Бошковић, Миленковић, Киров, Букилић 14, Миљевић, Ивановић 24.
Г. Маленовић