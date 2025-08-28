Србија игра у петак у 12
РЕД ЈЕ ДА ВРАТИМО ТИЈАНИ ЗА СВЕ ШТО ЈЕ УРАДИЛА – Терзић пред осмину финала: Увек нам је била прва опција
Одбојкашице Србије у петак у 12 часова играју осмину финала Светског првенства на Тајланду против Холандије.
Наша екипа биће без најбоље играчице Тијане Бошковић, која се опоравља од повреде скочног зглоба и требало би да буде спремна за четвртфинале.
– Одгледали смо видео и показали тиму како Холанђанке нападају у одређеним позицијама, како треба да одиграмо блок и одбрану и то смо урадили на тренингу. Изгледало је прилично добро и мислим да не би требало да буде неких превеликих проблема. Решити то после у транзицији, то ћемо видети како ће ићи, то је дефинитивно сада проблем поготово са изостанком Тијане Бошковић која је нама увек била прва опција у тој варијанти – рекао је селектор Србије Зоран Терзић.
Додао је селектор да су без обзира на то девојке здраве, спремне, и прошао их је мало тај први шок због Тијаниног изостанка.
– Рекао сам им да је Тијана дала огроман допринос репрезентацији, не могу да кажем да нас је довела до неких медаља, али је дала немерљив допринос свему томе. Сада је ред мало да и ми то вратимо неким односом пре свега, пожртвовањем, мотивацијом, енергијом. Надам се да ће тако и бити и да ћемо успети да се комплетирамо на овом светском првенству и будемо сви опет заједно – поручио је Терзић.
Ко прође у осмину финала играће са бољим из дуела Јапан – Тајланд.