ТЕШКО БЕЗ ТИЈАНЕ БОШКОВИЋ: Србији само сет против Јапана, у осмини финала на СП с Холандијом
Одбојкашице Србије изгубиле су од Јапана 1:3 (23:25, 28:30, 25:23, 18:25) у последњем, трећем колу групе Х на Светском првенству на Тајланду.
Ово је први неуспех актуелних двоструких светских првакиња на шампионату. Наша селекција је већ имала обезбеђену осмину финала, а узимајући у обзир исход овог дуела у тој фази у петак ће играти против Холандије. Да је победила ривал би био домаћин.
Видело се да је доста теже без најбоље играчице Србије, па и једне од најбољих на свету, Тијане Бошковић, која се опоравља од повреде скочног зглоба. Све је на позицији коректора спало на Вању Букилић, дебитанткињу на планетарној смотри.
Наш тим је доста грешио у првом сету, поклонио је чак 12 поена до резултата 21:15 за Јапан. Успеле су Српкиње да изборе егал, али су ривалке ипак истрајале у неизвесној борби – 1:0.
Побољшале су се наше у наставку, али су и ту у финишу прокоцкале шансе – четири сет лопте и Јапан је дошао на корак од тријумфа. Неизвесна борба у трећем сету припала је Србији, која је успела да избори опстанак у мечу. Јапан, међутим, није посустајао, „побегао“ нам је на „плус 5“ у четвртој деоници (15:10) и одлучно је кренуо ка победи.
Србија – Јапан 1:3 (23:25, 28:30, 25:23, 18:25)
БАНГКОК: Дворана Хуамарк, гледалаца: 1000, судије: Камерон (Канада), Рене (Аргентина).
СРБИЈА: Узелац 19, Ивановић 9, Мирковић 2, Куртагић 8, Алексић 11, Дангубић 1, Поповић, Пушић (либеро), Јегдић (либеро), Миленковић, Киров, Букилић 10, Миљевић.
ЈАПАН: Ишикава 19, Вада 14, Јошино 13, Шимамура 8, Аири 6, Секи 3, Акимото 3, Араки, Коџима (либеро), Јамада, Фукудоме (либеро), Ивасава, Цукаса, Китамадо.