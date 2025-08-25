clear sky
24°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ ЛЕКАР ОДБОЈКАШКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ: Открио шта се дешава после повреде Тијане Бошковић

25.08.2025. 18:53 18:56
Пише:
Дневник
Извор:
Курир спорт
Коментари (0)
CMR 7
Фото: volleyball.world

Женска одбојкашка репрезентација Србије резултатски је успешно наставила учешће на Светском првенству победивши у другом колу Х групе Камерун са 3:0.

Међутим, меч је остао у сенци повреде Тијане Бошковић средином другог сета.

Тим поводом се огласио лекар одбојкашке репрезентације Дејан Александрић.

"У другом сету је Тијана, нажалост, доживела повреду десног скочног зглоба, када је имала дисторзију, односно искренула је зглоб. За сада пратимо стање, урадили смо примарно збрињавање, ујутру су планиране додатне дијагностичке процедуре, па ћемо након тога бити паметнији и знати шта можемо да очекујемо за даље", поручио је Александрић.

Остаје питање да ли ће Тијана моћи да помогне саиграчицама у среду када од 12 часова Србија игра против Јапана, или у петак када су на програму утакмице осмине финала.

 

 

тијана бошковић светско првенство одбојкашице србије
Извор:
Курир спорт
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ УБЕДЉИВО НАДИГРАЛЕ КАМЕРУН: Обезбеђена осмина финала, БРИНЕ ПОВРЕДА ТИЈАНЕ БОШКОВИЋ
CMR 8

(ФОТО, ВИДЕО) ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ УБЕДЉИВО НАДИГРАЛЕ КАМЕРУН: Обезбеђена осмина финала, БРИНЕ ПОВРЕДА ТИЈАНЕ БОШКОВИЋ

25.08.2025. 16:51 19:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај