ОГЛАСИО СЕ ЛЕКАР ОДБОЈКАШКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ: Открио шта се дешава после повреде Тијане Бошковић
Женска одбојкашка репрезентација Србије резултатски је успешно наставила учешће на Светском првенству победивши у другом колу Х групе Камерун са 3:0.
Међутим, меч је остао у сенци повреде Тијане Бошковић средином другог сета.
Тим поводом се огласио лекар одбојкашке репрезентације Дејан Александрић.
"У другом сету је Тијана, нажалост, доживела повреду десног скочног зглоба, када је имала дисторзију, односно искренула је зглоб. За сада пратимо стање, урадили смо примарно збрињавање, ујутру су планиране додатне дијагностичке процедуре, па ћемо након тога бити паметнији и знати шта можемо да очекујемо за даље", поручио је Александрић.
Остаје питање да ли ће Тијана моћи да помогне саиграчицама у среду када од 12 часова Србија игра против Јапана, или у петак када су на програму утакмице осмине финала.