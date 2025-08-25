(ФОТО) ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ УБЕДЉИВО НАДИГРАЛЕ КАМЕРУН: Обезбеђена осмина финала, БРИНЕ ПОВРЕДА ТИЈАНЕ БОШКОВИЋ
Одбојкашице Србије очекивано су забележиле и другу победу на Светском првенству на Тајланду.
Изабранице Зорана Терзића су надиграле Камерун у Х групи са 3:0 и обезбедиле пласман у осмину финала. Укрштамо се са групом А, а ту би нам ривали могли бити Тајланд или Холандија.
Камерунке су само до половине првог сета биле у егалу са нашим девојкама (13:13), чак су имале прилику и да поведу, али када је Србија успоставила своју игру све је дошло на своје место, јер разлика у квлитету је, ипак, огромна.
Први део игре наше девојке су на крају лако добиле са 25:16. Почетак другог сета припао је ривалкама, али су опет Српкиње у другом делу преузеле контролу, заиграле таман колико треба и решиле све - 25:17.
Али, оно што је забринуло је повреда Тијане Бошковић (скочни зглоб) у овом сету код резултата 13:13.
Трећи сет био је само формалност, Србија се распуцала из свих оружја и Камерунке нису знале шта их је снашло на крају -25:12.
Последњу утакмицу у групи Српкиње играју сутра у 12 часова против Јапана.
Србија – Камерун 3:0 (25:16, 25:17, 25:12)
БАНГКОК: Дворана Хуамарк, гледалаца: 1000, судије: Баубаб (Тунис), Камерон (Канада).
СРБИЈА: Бошковић 6, Узелац 18, Ивановић, Мирковић 2, Куртагић, Алексић 13, Дангубић 8, Поповић, Пушић (либеро), Јегдић (либеро), Миленковић, Киров 2, Букилић 2, Миљевић.
КАМЕРУН: Бламдаи 10, Адиана 1, Бренди 7, Набионг 3, Оломо 11, Андреа, Баран, Амана, Мбира 1, Томбе, Фосо, Замбо, Нгамени (либеро), Билебел (либеро).
Г. М.
ГРУПА Х
Јапан - Украјина 3:2, Србија - Камерун 3:0
1. Србија 2 2 0 6:0 6
2. Јапан 2 2 0 6:2 5
3. Украјина 2 0 2 2:6 1
4. Камерун 2 0 2 0:6 0