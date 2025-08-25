clear sky
25°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ УБЕДЉИВО НАДИГРАЛЕ КАМЕРУН: Обезбеђена осмина финала, БРИНЕ ПОВРЕДА ТИЈАНЕ БОШКОВИЋ

25.08.2025. 16:51 17:32
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
CMR 8
Фото: FIVB

Одбојкашице Србије очекивано су забележиле и другу победу на Светском првенству на Тајланду.

Изабранице Зорана Терзића су надиграле Камерун у Х групи са 3:0 и обезбедиле пласман у осмину финала. Укрштамо се са групом А, а ту би нам ривали могли бити Тајланд или Холандија.

Камерунке су само до половине првог сета биле у егалу са нашим девојкама (13:13), чак су имале прилику и да поведу, али када је Србија успоставила своју игру све је дошло на своје место, јер разлика у квлитету је, ипак, огромна. 

Први део игре наше девојке су на крају лако добиле са 25:16. Почетак другог сета припао је ривалкама, али су опет Српкиње у другом делу преузеле контролу, заиграле таман колико треба и решиле све - 25:17. 

Али, оно што је забринуло је повреда Тијане Бошковић (скочни зглоб) у овом сету код резултата 13:13. 

CMR 7
Фото: FIVB

Трећи сет био је само формалност, Србија се распуцала из свих оружја и Камерунке нису знале шта их је снашло на крају -25:12.

Последњу утакмицу у групи Српкиње играју сутра у 12 часова против Јапана. 

CMR 2
Фото: FIVB

Србија – Камерун 3:0 (25:16, 25:17, 25:12)

БАНГКОК: Дворана Хуамарк, гледалаца: 1000, судије: Баубаб (Тунис), Камерон (Канада). 

СРБИЈА: Бошковић 6, Узелац 18, Ивановић, Мирковић 2, Куртагић, Алексић 13, Дангубић 8, Поповић, Пушић (либеро), Јегдић (либеро), Миленковић, Киров 2, Букилић 2, Миљевић. 

КАМЕРУН: Бламдаи 10, Адиана 1, Бренди 7, Набионг 3, Оломо 11, Андреа, Баран, Амана, Мбира 1, Томбе, Фосо, Замбо, Нгамени (либеро), Билебел (либеро). 

Г. М.

ГРУПА Х 

Јапан - Украјина 3:2, Србија - Камерун 3:0 

1. Србија        2          2          0          6:0       6

2. Јапан           2          2          0          6:2       5

3. Украјина    2          0          2          2:6       1

4. Камерун     2          0          2          0:6       0

светско првенство одбојкашице србије
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ С КАМЕРУНОМ У ПОНЕДЕЉАК: Шест репрезентација у осмини финала Светског првенства
спорт

ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ С КАМЕРУНОМ У ПОНЕДЕЉАК: Шест репрезентација у осмини финала Светског првенства

24.08.2025. 19:19 19:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРПКИЊЕ КРЕНУЛЕ У ОДБРАНУ ТИТУЛЕ: Наше одбојкашице убедљиве на почетку Светског првенства

Побеђена Украјина

спорт

СРПКИЊЕ КРЕНУЛЕ У ОДБРАНУ ТИТУЛЕ: Наше одбојкашице убедљиве на почетку Светског првенства

23.08.2025. 16:55 17:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај