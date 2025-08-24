clear sky
ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ С КАМЕРУНОМ У ПОНЕДЕЉАК: Шест репрезентација у осмини финала Светског првенства

24.08.2025. 19:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкашице Србије у понедељак настављају одбрану титуле на Светском првенству на Тајланду.

Ривал у 2. колу групе Х биће Камерун од 15.30 часова (пренос Арена спорт 1 премијум и РТС 1). 

Изабранице Зорана Терзића су смотру почеле убедљивим тријумфом над Украјином, а важе за фаворита и у предстојећем сусрету. Селектор је искористио разлику у квалитету, па је против Украјинки од старта шансу дао и дебитанткињама на светском првенству – Хени Куртагић, Вањи Ивановић и Александри Узелац.

Камерун је у првом колу доживео пораз максималним резултатом, а бољи је био Јапан. Двоструке узастопне светске шампионке требало би да имају још један лакши задатак, а након овог дуела, одиграће у среду у 12 часова последњу утакмицу у групи против Јапана. 

После утакмица 2. кола у А, Б, Ц и Д групи, познато је шест репрезентација које су избориле пласман у осмину финала. То су Тајланд и Холандија из А групе, Италија и Белгија из Б групе, Бразил из Ц групе и САД из Д групе. 

одбојкашице србије сп у одбојци
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
