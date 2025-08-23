broken clouds
Побеђена Украјина

СРПКИЊЕ КРЕНУЛЕ У ОДБРАНУ ТИТУЛЕ: Наше одбојкашице убедљиве на почетку Светског првенства

23.08.2025. 16:55 17:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкашице Србије кренуле су у одбрану титуле на Светском првенству на Тајланду убедљивом победом над Украјином у првом колу групе Х.

Очекивано је наша селекција дошла до тријумфа, али као што је и најавио стручни штаб, опрезно и озбиљно је приступљено знатно слабијем ривалу. 

Двоструке првакиње света су показале добру игру на почетку шампионата, а селектор Зоран Терзић у стартној постави дао је шансу и дебитанткињама на овој смотри. Тако су утакмицу поред искусних Тијане Бошковић, Маје Алексић и Слађане Мирковић, почеле Александра Узелац, Хена Куртагић и Вања Ивановић. 

Ни у једном тренутку није Србија довела у питање своје вођство, а противнице нису могле ништа да ураде како би пружиле јачи отпор фавориту. Био је ово одличан увод у првенство и наредне утакмице. 

– Отвориле смо првенство на добар начин. Сваки почетак је тежак, али добро смо играле у сва три сета и бићемо све боље – рекла је након победе Тијана Бошковић.  

Следећи дуел Српкиње играју у понедељак у 15.30 часова против Камеруна, док ће се с Јапаном састати у среду у 12. 

Србија – Украјина 3:0 (25:21, 25:19, 25:17) 

БАНГКОК: Дворана Хуамарк, гледалаца: 1000, судије: Лот (Италија), Рене (Аргентина). 

СРБИЈА: Бошковић 18, Узелац 15, Ивановић 8, Мирковић 3, Куртагић 10, Алексић 3, Дангубић, Поповић, Пушић (либеро), Јегдић (либеро), Миленковић, Киров, Букилић, Миљевић. 

УКРАЈИНА: Артишук 13, Миленко 9, Мелишкина 5, Павлик 6, Луценко (либеро), Нимцева (либеро), Дорсман 1, Херасимчук, Парфонова, Нуда 1, Шархородска, Капланска, Краидуба 4, Котар 1. 

Резултати

Доминикана – Колумбија 3:0 

Канада – Бугарска 3:1 

Јапан – Камерун 3:0 

Немачка – Кенија 3:0 

Турска – Шпанија 3:0 

Кина – Мексико 3:1  

Србија – Украјина 3:0  

одбојкашице србије сп у одбојци
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
