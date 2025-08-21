СРПКИЊЕ КРЕЋУ ПО ЗЛАТНИ ХЕТ-ТРИК: Почиње Светско првенство на Тајланду, одбојкашице иду на трећу титулу у низу
Одбојкашице Србије покушаће да трећи пут заредом освоје титулу на Светском првенству на Тајланду које почиње у петак и трајаће до 7. септембра.
Након што су се 2018. први пут попеле на планетарни трон, 2022. су у доминантном стилу, са свих 12 победа, укључујући и убедљиву (3:0) у финалу над Бразилом, одбраниле злато.
Сада ће имати прилику да остваре хет-трик, што је пошло за руком само Совјетском Савезу (1952, 1956. и 1960). По две узастопне титуле, поред Србије, имају Јапан, Кина, Куба и Русија.
Тим Србије
За Србију ће на СП играти: Слађана Мирковић, Марија Миљевић, Тијана Бошковић, Вања Букилић, Александра Јегдић, Теодора Пушић, Мина Поповић, Маја Алексић, Хена Куртагић, Маша Киров, Катарина Дангубић, Бојана Миленковић, Александра Узелац и Вања Ивановић. На СП ће дебитовати Марија Миљевић, Вања Букилић, Хена Куртагић, Маша Киров, Александра Узелац и Вања Ивановић.
У покушају да узму треће злато водиће их селектор Зоран Терзић, који је био на клупи и 2018. године. Титулу су Српкиње одбраниле под руководством Италијана Ђованија Сантарелија.
Терзићеве изабранице су у среду допутовале у Банкок из Шенжена, после освојеног турнира у Кини, на ком су победиле Бугарску, Канаду и Холандију. У одбрану трона наша селекција креће у суботу у 15.30 часова када ће одиграти прву утакмицу у групи Х, против Украјине.
Распоред Србије
Субота
Србија – Украјина (15.30)
Понедељак, 25. август
Србија – Камерун (15.30)
Среда, 27. август
Србија – Јапан (12)
– Задовољан сам како су протекле припреме, како су девојке тренирале, биле вредне и постојане у томе што раде и желеле да поправе неке недостатке. Можда сам чак задовољнији него што сам мислио да ћу бити – рекао је селектор Србије Зоран Терзић.
Састав је доста промењен, тачније подмлађен.
– Реално гледајући можда ово није прича за медаљу, када се узме у обзир да су тамо тимови Италије, Бразила, Турске, Пољске, Кине, али с друге стране, ми смо актуелни двоструки прваци и наши циљеви не могу да буду испод тога, каквигод да смо. Екипа је нова, али има довољно играчица које су и раније биле на великим такмичења и које се не мире са улогом аутсајдера. Када играмо нашу најбољу одбојку заиста можемо да победимо сваког, али то не траје дуго, то је проблем, а то је оно што је прошла генерација имала, са својим искуством и квалитетом. Ове девојке имају квалитет, искуства још не, али надам се да ће га брзо стећи да можемо на светском да направимо резултат који нас задовољава – поручио је селектор Зоран Терзић.
Група А
Тајланд
Холандија
Шведска
Египат
Група Б
Италија
Белгија
Куба
Словачка
Група Ц
Бразил
Порторико
Француска
Грчка
Група Д
САД
Чешка
Аргентина
Словенија
Група Е
Турска
Канада
Бугарска
Шпанија
Група Ф
Кина
Доминикана
Колумбија
Мексико
Група Г
Пољска
Немачка
Кенија
Вијетнам
Група Х
Јапан
Србија
Украјина
Камерун