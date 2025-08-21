scattered clouds
34°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРПКИЊЕ КРЕЋУ ПО ЗЛАТНИ ХЕТ-ТРИК: Почиње Светско првенство на Тајланду, одбојкашице иду на трећу титулу у низу

21.08.2025. 13:25 13:31
Пише:
Кристина Бугарски
Коментари (0)
спорт
Фото: Одбојкашки савез Србије

Одбојкашице Србије покушаће да трећи пут заредом освоје титулу на Светском првенству на Тајланду које почиње у петак и трајаће до 7. септембра.

Након што су се 2018. први пут попеле на планетарни трон, 2022. су у доминантном стилу, са свих 12 победа, укључујући и убедљиву (3:0) у финалу над Бразилом, одбраниле злато. 

Сада ће имати прилику да остваре хет-трик, што је пошло за руком само Совјетском Савезу (1952, 1956. и 1960). По две узастопне титуле, поред Србије, имају Јапан, Кина, Куба и Русија. 

Тим Србије

За Србију ће на СП играти: Слађана Мирковић, Марија Миљевић, Тијана Бошковић, Вања Букилић, Александра Јегдић, Теодора Пушић, Мина Поповић, Маја Алексић, Хена Куртагић, Маша Киров, Катарина Дангубић, Бојана Миленковић, Александра Узелац и Вања Ивановић. На СП ће дебитовати Марија Миљевић, Вања Букилић, Хена Куртагић, Маша Киров, Александра Узелац и Вања Ивановић.

У покушају да узму треће злато водиће их селектор Зоран Терзић, који је био на клупи и 2018. године. Титулу су Српкиње одбраниле под руководством Италијана Ђованија Сантарелија. 

Терзићеве изабранице су у среду допутовале у Банкок из Шенжена, после освојеног турнира у Кини, на ком су победиле Бугарску, Канаду и Холандију. У одбрану трона наша селекција креће у суботу у 15.30 часова када ће одиграти прву утакмицу у групи Х, против Украјине.

Распоред Србије 

Субота

Србија – Украјина (15.30) 

Понедељак, 25. август

Србија – Камерун (15.30) 

Среда, 27. август 

Србија – Јапан (12) 

– Задовољан сам како су протекле припреме, како су девојке тренирале, биле вредне и постојане у томе што раде и желеле да поправе неке недостатке. Можда сам чак задовољнији него што сам мислио да ћу бити – рекао је селектор Србије Зоран Терзић. 

Састав је доста промењен, тачније подмлађен. 

– Реално гледајући можда ово није прича за медаљу, када се узме у обзир да су тамо тимови Италије, Бразила, Турске, Пољске, Кине, али с друге стране, ми смо актуелни двоструки прваци и наши циљеви не могу да буду испод тога, каквигод да смо. Екипа је нова, али има довољно играчица које су и раније биле на великим такмичења и које се не мире са улогом аутсајдера. Када играмо нашу најбољу одбојку заиста можемо да победимо сваког, али то не траје дуго, то је проблем, а то је оно што је прошла генерација имала, са својим искуством и квалитетом. Ове девојке имају квалитет, искуства још не, али надам се да ће га брзо стећи да можемо на светском да направимо резултат који нас задовољава – поручио је селектор Зоран Терзић. 

Група А

Тајланд

Холандија 

Шведска 

Египат 

Група Б 

Италија 

Белгија 

Куба 

Словачка

Група Ц 

Бразил 

Порторико

Француска 

Грчка 

Група Д 

САД 

Чешка 

Аргентина 

Словенија

Група Е 

Турска 

Канада 

Бугарска 

Шпанија

Група Ф 

Кина 

Доминикана 

Колумбија 

Мексико 

Група Г 

Пољска 

Немачка 

Кенија

Вијетнам

Група Х 

Јапан 

Србија 

Украјина 

Камерун

 

сп у одбојци одбојкашице србије зоран терзић
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КАКВА УВЕРТИРА ЗА СВЕТСКО: Одбојкашице Србије надиграле Холанђанке и освојиле турнир у Кини
спорт

КАКВА УВЕРТИРА ЗА СВЕТСКО: Одбојкашице Србије надиграле Холанђанке и освојиле турнир у Кини

18.08.2025. 15:42 16:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ ПОСЛЕ БУГАРСКЕ ПОБЕДИЛЕ И КАНАДУ: Да Холандијом за прво место
odbojkasice

ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ ПОСЛЕ БУГАРСКЕ ПОБЕДИЛЕ И КАНАДУ: Да Холандијом за прво место

17.08.2025. 16:49 16:52
Волим
0
Коментар
0
Сачувај