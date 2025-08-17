ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ ПОСЛЕ БУГАРСКЕ ПОБЕДИЛЕ И КАНАДУ: Да Холандијом за прво место

Србија је у дворани Баоан у Шенжену, у 2. колу савладала Канаду са 3:1, по сетовима 25:20, 22:25, 25:20 и 25:21, после 96 минута игре.

Сениорке Србије ће сутра у последњем, 3. колу, играти против Холандије од 13.45 часова по нашем времену

Турнир у Шенжену је припремни за јубиларно двадесето Светско првенство.

Полазак у Тајланд је планиран за 20. август.

Женска сениорска репрезентација Србије, двоструки узастопни првак света, играће на јубиларном, Светском првенству у Х групи у Бангкоку са Јапаном, Украјином и Камеруном.

Светско првенство одиграће се од 22. августа до 7. септембра у Банкгоку, Чијанг Маију, Пукету и Наконрачасими.

Резултати

Прво коло: Србија - Бугарска 3:1, Холандија - Канада 3:0. Друго коло: Србија - Канада 3:1, Холандија - Бугарска 3:2.

Табела

1. Србија 2 2 0 6:2 6

2. Холандија 2 2 0 6:2 5

3. Бугарска 2 0 2 3:6 1

4. Канада 2 0 2 1:6 0