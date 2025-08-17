ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ ПОСЛЕ БУГАРСКЕ ПОБЕДИЛЕ И КАНАДУ: Да Холандијом за прво место
Женска сениорска одбојкашка репрезентација Србије, двоструки узастопни првак света, остварила је други тријумф на турниру “Аустралиан Тигер Куп 2025.”
Србија је у дворани Баоан у Шенжену, у 2. колу савладала Канаду са 3:1, по сетовима 25:20, 22:25, 25:20 и 25:21, после 96 минута игре.
Сениорке Србије ће сутра у последњем, 3. колу, играти против Холандије од 13.45 часова по нашем времену
Турнир у Шенжену је припремни за јубиларно двадесето Светско првенство.
Полазак у Тајланд је планиран за 20. август.
Женска сениорска репрезентација Србије, двоструки узастопни првак света, играће на јубиларном, Светском првенству у Х групи у Бангкоку са Јапаном, Украјином и Камеруном.
Светско првенство одиграће се од 22. августа до 7. септембра у Банкгоку, Чијанг Маију, Пукету и Наконрачасими.
Резултати
Прво коло: Србија - Бугарска 3:1, Холандија - Канада 3:0. Друго коло: Србија - Канада 3:1, Холандија - Бугарска 3:2.
Табела
1. Србија 2 2 0 6:2 6
2. Холандија 2 2 0 6:2 5
3. Бугарска 2 0 2 3:6 1
4. Канада 2 0 2 1:6 0