ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ САЗНАЛЕ ПУТ ДО ОДБРАНЕ ТИТУЛЕ: Жреб на страни двоструких светских првакиња
Одбојкашице Холандије победиле су домаћина, Тајланд резултатом 3:2 на Светском првенству.
Одбојкашице Србије, које бране титулу, већ су знале да ће се у осмини финала срести с неком од ове две екипе. У случају да наше у среду (12 часова) победе Јапан у трећем колу групе Х у првој елиминационој фази играће против Тајланда, а ако изгубе ривал ће им бити Холандија.
У зависности ко преброди осмину финала, у четвртфиналу Србија поново може на било коју од ове поменуте три селекције.
До полуфинала српску екипу, која је двоструки светски узастопни првак, чекаће САД, Словенија, Турска или Канада.
Србију је задесио пех у другој рунди групне фазе, када се повредила најбоља одбојкашица и капитен Тијана Бошковић. Према прогнози лекара потрудиће се да је припреме за четвртфинале. У питању је повреда скочног зглоба.
Мечевима последњег, 3. кола завршена је прва фаза такмичења у А, Б, Ц и Д групи и познати су сви учесници елиминационе фазе.
Пласман у осмину финала изборили Србија и Јапан из Х групе, Турска и Канада из Е групе, Доминиканска Република и Кина из Ф групе, Немачка и Пољска из Г групе, Тајланд и Холандија из А групе, Италија и Белгија из Б групе, Бразил и Француска из Ц групе и САД и Словенија из Д групе.