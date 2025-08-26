few clouds
27°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДР ДЕЈАН АЛЕКСАНДРИЋ О СТАЊУ ПОВРЕДЕ ТИЈАНЕ БОШКОВИЋ: “Истегнуће лигамената, пробаћемо да је опоравимо за четвртфинале”

26.08.2025. 10:44 10:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ОССРБ
Коментари (0)
CMR 7
Фото: volleyball.world

Женска сениорска одбојкашка репрезентација Србије, двоструки узастопни првак света, изборила је пласман у осмину финала, али је све љубитеље одбојке забринула повреда зглоба десне ноге Тијане Бошковић, капитена и коректора Србије.

Дан после повреде, стигле су нове информације из Бангкока.

Урађена је дијагностика и познат је степен повреде најбоље светске одбојкашице, двоструке узастопне најбоље играчице на Светском првенству.

- Тијана је задобила угануће (дисторзију) десног скочног зглоба. Урађена је додатна дијагностика, где је искључено постојање прелома костију и констатовано истегнуће лигамената. Укључена је у процес рехабилитације и отпочета је физикална терапија. Незахвално је бавити се прогнозама колико ће трајати опоравак, али сигурно је да ћемо пробати да је спремимо за меч четвртфинала. Ипак, тешко је са сигурношћу било шта рећи – нагласио је др Дејан Александрић, лекар сениорки Србије.

Србија ће у последњем, 3. колу Х групе, у среду, 27. августа играти против Јапана од 12 часова по нашем времену.

Оно што је извесно је да ће Србија у осмини финала, у петак, 29. августа играти против Тајланда или Холандије.

Утакмице четвртфинала су на програму у среду и четвртак, 3. и 4. септембра.

Директне преносе утакмица из Тајланда можете гледати на каналима ТВ Арена Спорт и РТС.

светско првенство одбојкашице србије
Извор:
Дневник/ОССРБ
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОГЛАСИО СЕ ЛЕКАР ОДБОЈКАШКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ: Открио шта се дешава после повреде Тијане Бошковић
CMR 7

ОГЛАСИО СЕ ЛЕКАР ОДБОЈКАШКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ: Открио шта се дешава после повреде Тијане Бошковић

25.08.2025. 18:53 18:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ УБЕДЉИВО НАДИГРАЛЕ КАМЕРУН: Обезбеђена осмина финала, БРИНЕ ПОВРЕДА ТИЈАНЕ БОШКОВИЋ
CMR 8

(ФОТО, ВИДЕО) ОДБОЈКАШИЦЕ СРБИЈЕ УБЕДЉИВО НАДИГРАЛЕ КАМЕРУН: Обезбеђена осмина финала, БРИНЕ ПОВРЕДА ТИЈАНЕ БОШКОВИЋ

25.08.2025. 16:51 19:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај