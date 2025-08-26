ДР ДЕЈАН АЛЕКСАНДРИЋ О СТАЊУ ПОВРЕДЕ ТИЈАНЕ БОШКОВИЋ: “Истегнуће лигамената, пробаћемо да је опоравимо за четвртфинале”
Женска сениорска одбојкашка репрезентација Србије, двоструки узастопни првак света, изборила је пласман у осмину финала, али је све љубитеље одбојке забринула повреда зглоба десне ноге Тијане Бошковић, капитена и коректора Србије.
Дан после повреде, стигле су нове информације из Бангкока.
Урађена је дијагностика и познат је степен повреде најбоље светске одбојкашице, двоструке узастопне најбоље играчице на Светском првенству.
- Тијана је задобила угануће (дисторзију) десног скочног зглоба. Урађена је додатна дијагностика, где је искључено постојање прелома костију и констатовано истегнуће лигамената. Укључена је у процес рехабилитације и отпочета је физикална терапија. Незахвално је бавити се прогнозама колико ће трајати опоравак, али сигурно је да ћемо пробати да је спремимо за меч четвртфинала. Ипак, тешко је са сигурношћу било шта рећи – нагласио је др Дејан Александрић, лекар сениорки Србије.
Србија ће у последњем, 3. колу Х групе, у среду, 27. августа играти против Јапана од 12 часова по нашем времену.
Оно што је извесно је да ће Србија у осмини финала, у петак, 29. августа играти против Тајланда или Холандије.
Утакмице четвртфинала су на програму у среду и четвртак, 3. и 4. септембра.
Директне преносе утакмица из Тајланда можете гледати на каналима ТВ Арена Спорт и РТС.