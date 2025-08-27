clear sky
НОВЕ ВЕСТИ О ПОВРЕДИ ТИЈАНЕ БОШКОВИЋ: "Није добро, али..."

27.08.2025. 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Б92

boskovic
Фото: volleyball.world

Женска одбојкашка репрезентација Србије је овог поподнева изгубила од Јапана, изабрала "тежи пут" кроз нокаут фазу Светског првенства и показала колико зависи од Тијане Бошковић.

Капитен, коректор и најбоља играчица српског тима је изврнула зглоб пре два дана средином другог сета против Камеруна, након чега је у сузама напустила терен.

Није играла против Јапана и сада сви чине све да је оспособе, макар, за завршницу шампионата света.

Добре вести је, донекле, после пораза од Јапана донео селектор Зоран Терзић.

"На срећу, није у питању нека тежа повреда. Тијана ће врло брзо бити спремна за тренинге, утакмице и све остало", рекао је Терзић.

Али...

"Кад кажем ‘врло брзо’, то је неки временски период… Колики? То је тешко рећи. Да ли ће то бити за 7 дана, 15 дана, 4 дана… нико не зна тачно".

Може се закључити да Тијана, ипак, неће бити у саставу у петак од 12 против Холанђанки.

"Зато нам је циљ да покушамо да прођемо ову осмину финала без ње, па да јој дамо још пар дана да се одмори, опорави, одради терапије… И да се надамо да ће моћи да игра после тога".

