ИТАЛИЈАНКЕ И ДАЉЕ НЕ ЗНАЈУ ЗА ПОРАЗ: Егону срушила Немице за четвртфинале Светског првенства

Фото: ФИВБ

Одбојкашице Италије пласирале су се у четвртфинале Светског првенства на Тајланду.

Предвођене једном од најбољих играчица света Паолом Егону Италијанке су славиле над Немачком 3:0 (25:22, 25:18, 25:11). Егону је била најефикаснија на утакмици са 21 поеном. 

Ово је Италији била 33. узастопна победа у званичним дуелима, а низ је почео у јуну 2024. да би се наставио до Олимпијских игара те године и титуле, а освојена су и два трофеја Лиге нација. 

У осмини финала Италијанке ће играти са бољим из дуела Пољска – Белгија. 

