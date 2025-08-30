ИТАЛИЈАНКЕ И ДАЉЕ НЕ ЗНАЈУ ЗА ПОРАЗ: Егону срушила Немице за четвртфинале Светског првенства
30.08.2025. 15:39 16:02
Одбојкашице Италије пласирале су се у четвртфинале Светског првенства на Тајланду.
Предвођене једном од најбољих играчица света Паолом Егону Италијанке су славиле над Немачком 3:0 (25:22, 25:18, 25:11). Егону је била најефикаснија на утакмици са 21 поеном.
Ово је Италији била 33. узастопна победа у званичним дуелима, а низ је почео у јуну 2024. да би се наставио до Олимпијских игара те године и титуле, а освојена су и два трофеја Лиге нација.
У осмини финала Италијанке ће играти са бољим из дуела Пољска – Белгија.