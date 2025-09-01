СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ: Сједињене Америчке Државе и Турска употпунили листу четвртфиналиста
01.09.2025. 17:25 17:28
Одбојкашице Сједињених Америчких Држава и последњи су учесници четвртфинала на Светском првенству у Тајланду.
Сједињене Америчке Државе су у осмини финала елиминисале Канаду са 3:0 (25:18, 25:21, 25:21), док је Турска била боља од Словеније са 3:0 (30:28, 25:13, 29:27).
Пласман у четвртфинале су, поред Сједињених Америчких Држава и Турске, оствариле Холандија, Јапан, Италија, Пољска, Француска и Бразил.
Утакмице четвртфинала одиграће се у среду и четвртак (3. и 4. септембар), у терминима од 12 и 15.30 часова по нашем времену.
Светско првенство се игра до 7. септембра у Банкгоку, Чијанг Маију, Пукету и Наконрачасими.