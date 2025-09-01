clear sky
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ: Сједињене Америчке Државе и Турска употпунили листу четвртфиналиста

01.09.2025. 17:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ОССРБ
sad
Фото: Duel Amerikanki i Kanađanki, foto: en.volleyballworld.com

Одбојкашице Сједињених Америчких Држава и последњи су учесници четвртфинала на Светском првенству у Тајланду.

Сједињене Америчке Државе су у осмини финала елиминисале Канаду са 3:0 (25:18, 25:21, 25:21), док је Турска била боља од Словеније са 3:0 (30:28, 25:13, 29:27).

Пласман у четвртфинале су, поред Сједињених Америчких Држава и Турске, оствариле Холандија, Јапан, Италија, Пољска, Француска и Бразил.

Утакмице четвртфинала одиграће се у среду и четвртак (3. и 4. септембар), у терминима од 12 и 15.30 часова по нашем времену.

Светско првенство  се игра до 7. септембра у Банкгоку, Чијанг Маију, Пукету и Наконрачасими.

светско првенство Одбојкашице
Извор:
Дневник/ОССРБ
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
