МАРКЕЗУ РОЂЕНИ БРАТ СТАО НА ПУТ: Алекс славио за ВН Каталоније и прекинуо Марков победнички низ
Возач Гресинија Алекс Маркез победио је у трци за Велику награду Каталоније у Мото ГП шампионату.
Алекс је на стази "Каталуња" дошао до друге победе ове сезоне и у каријери.
Његов рођени старији брат, возач Дукатија Марк Маркез освојио је друго место и тако прекинуо низ од седам узастопних победа, док је на трећој позицији завршио Енеа Бастијанини из Ред Бул КТМ-а.
Четврто место у трци заузео је Педро Акоста, а бодове су још освојили Фабио Квартараро, Аи Огура, Франческо Бањаја, Лука Марини, Мигел Оливеира, Хорхе Мартин, Раул Фернандез, Жоан Мир, Маверик Вињалес, Џек Милер и Фермин Алдегер.
Марк Маркез је водећи у генералном пласману са 487 бодова, други је Алекс Маркез са 305, а трећи Бањаја са 237.
Наредна трка у Мото ГП шампионату возиће се 14. септембра за Велику награду Сан Марина.