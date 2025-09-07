clear sky
29°C
07.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАРКЕЗУ РОЂЕНИ БРАТ СТАО НА ПУТ: Алекс славио за ВН Каталоније и прекинуо Марков победнички низ

07.09.2025. 15:47 15:48
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Joan Monfort

Возач Гресинија Алекс Маркез победио је у трци за Велику награду Каталоније у Мото ГП шампионату.

Алекс је на стази "Каталуња" дошао до друге победе ове сезоне и у каријери.

Његов рођени старији брат, возач Дукатија Марк Маркез освојио је друго место и тако прекинуо низ од седам узастопних победа, док је на трећој позицији завршио Енеа Бастијанини из Ред Бул КТМ-а.

Четврто место у трци заузео је Педро Акоста, а бодове су још освојили Фабио Квартараро, Аи Огура, Франческо Бањаја, Лука Марини, Мигел Оливеира, Хорхе Мартин, Раул Фернандез, Жоан Мир, Маверик Вињалес, Џек Милер и Фермин Алдегер.

Марк Маркез је водећи у генералном пласману са 487 бодова, други је Алекс Маркез са 305, а трећи Бањаја са 237.

Наредна трка у Мото ГП шампионату возиће се 14. септембра за Велику награду Сан Марина.

мото гп алекс маркез Марк Маркез
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај