ПРЕРАНА СМРТ КЕНИЈСКОГ АСА Свет је изгубио једног од најбољих
Кенијски атлетичар и освајач златне медаље Јаирус Кипчоге Биреч преминуо је у четвртак увече након кратке болести, саопштила је његова породица.
- Драги пријатељи, са дубоком тугом и тешким срцем вас обавештавамо да је наш Јаирус Кипчоге Биреч (KapKitiyo), бивши атлетичар на 3000 метара стипл чез, преминуо. Јаирус је мирно отишао Господу синоћ око 20.30 часова - наведено је у саопштењу породице, уз молбу за молитве и подршку у овом тешком тренутку.
Биреч је имао 32 године и био је један од најбољих светских тркача на 3000 метара стипл чез, често рангиран у Топ 10 на свету.
Златну медаљу освојио је на Афричком првенству 2014. године, исте године и сребро на Играма Комонвелта, а 2015. године славио је и у Дијамантској лиги. У атлетици је дебитовао 2010. године, када је на свом првом такмичењу у дисциплини 3000 метара са препонама истрчао резултат испод 8 минута и 50 секунди.
Након вести о његовој смрти, бројне колеге, политичари и љубитељи атлетике изразили су саучешће на друштвеним мрежама.
- Дубоко сам потресен прераном смрћу нашег шампиона на 3000 метара стипл чез, Јаируса Кипчоге Биреча. Његова дисциплина, посвећеност и бриљантност на стази донели су огромни понос нашој нацији - изјавио је посланик Јулиус Руто.
Биреч је уписан међу низ кенијских атлетичара који су у последњих неколико година прерано преминули, укључујући и маратонског шампиона Келвина Киптума, који је погинуо у саобраћајној несрећи у фебруару 2024. године, као и Џозефа Нџагија.