РАЈОВИЋ ПОБЕДИО НА МИЛАЛАЈИМА: Српски бициклиста најбољи у спринту треће етапе

09.08.2025. 19:08 19:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/БСС
Коментари (0)
rajovic
Фото: Youtube Printscreen/ Sport Klub

Српски репрезентативац Душан Рајовић, који вози за италијански Team Solution Tech Vini Fantini победио је у трећој етапи велике међународне трке у Кини "Транс Хималаји 20255" на којој учествује више од 100 бициклиста из 17 профи клубова.

Рајовић је био најбољи у спринту треће етапе Ласа - Ласа на Тибету, дугој 92,5 км надмашивши естонског професионалца Мартина Ласа који вози за Квик про тим и Шпанца Јона Аберратана из екипе Еускател Еускади.

Рајовић је сада 11. у генералном пласману са 21 секундом заостатка за водећим Естонцем Ласом.

Сутра се вози четврта, последња етапа дуга 134,5 км.

бициклизам
Извор:
Дневник/БСС
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
