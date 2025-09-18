Прво финале за Србију
СЈАЈНА АНГЕЛИНА ТОПИЋ У ФИНАЛУ СП: Без грешке дошла до прилике да се бори за медаљу у Токију
Србија ће имати прву финалисткињу на Светском првенству у Токију – Ангелину Топић у скоку увис.
Велика узданица српске „краљице спортова“, актуелна сениорска вицешампионка Европе обезбедила је место међу 12 најбољих резултатом 1,92 метра.
Поновила је 20-годишња Ангелина, коју тренира њен отац, наш некадашњи прослављени ас у истој дисциплини Драгутин, успех са претходног СП у Будимпешти 2023, када је дебитовала на овој смотри у сениорској конкуренцији. Тада је, такође, ушла у финале, а на крају је заузела седмо место на свету (1,94 м). Сада ће покушати да надмаши тај пласман и умеша се у борбу за медаљу.
Квалификациона норма била је 1,97 метара, један центиметар мање од Ангелининог личног и сениорског државног рекорда. У финалу је било места за 12 девојака, ако не преко задатог стандарда онда на основу резултата. Наша узданица, која је ове сезоне највише скочила 1,96 м, је на почетку, висину од 1,83 м без проблема оверила из прве, као и 1,88 м, на којој је већина девојака већ почела да руши летвицу у првом покушају. Наставила је Ангелина без грешке и била успешна и на 1,92 м. Тада је први пут скакала и светска рекордерка Јарослава Махучик и то у Ангелининој групи, а била је, наравно, сигурна на овој висини.
Доста девојака се мучило у квалификацијама па је већ после ове серије било јасно да ће вероватно и 1,92 бити довољно за улазак у завршницу.
У финалу ће се за медаље борити следеће атлетичарке, које су прескочиле 1,92 м: Ангелина Топић (Србија), Јарослава Махучик (Украјина), Еленор Петерсон (Аустралија), Морган Лејк (Велика Британија), Никола Олислагерс (Аустралија) , Јулија Левченко (Украјина), Микаела Хруба (Чешка), Марија Жодик (Пољска), Роус Јебоа (Гана), Кристина Хонсел (Немачка), Марија Вуковић (Црна Гора).