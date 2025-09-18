СВЕ ПРЕСКОЧЕНО ИЗ ПРВОГ ПОКУШАЈА Топић: Задовољна сам како сам скакала, најважније да се не троши превише енергије
18.09.2025. 14:48 14:52
ТОКИО: ”Задовољна сам како сам скакала данас, најважније је било да све иде глатко и да се не троши превише енергије у квалификацијама”, изјавила је српска атлетичарка Ангелина Топић после пласмана у финале у дисциплини скок увис на Светском првенству у Токију.
Топић је данас прошла у финале са прескочених 1,92 метра.
Она је из првог покушаја прескочила 1,83 метра, 1,88м и 1,92м.
"У финалу ће сигурно бити много теже, али једва чекам да станем на залетиште и дам све од себе", додала је Топић, пренео је САС.
Пласман у финале изборило је 16 атлетичарки. Финале је на програму у недељу од 12.30 часова.