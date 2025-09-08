overcast clouds
ФИНАЛЕ РУКОМЕТНОГ СУПЕРКУПА СРБИЈЕ ЗА ДАМЕ У ПОНЕДЕЉАК (18): Црвена звезда и Јагодина за трофеј

08.09.2025. 12:30
Пише:
Вук Гвозденовић
СРЛ
Фото: СРЛ

Рукометашице Црвене звезде доминантна су сила у домаћим оквирима у последње две сезоне. Београђанке су освојиле по две дупле круне, а у понедељак их очекује борба за први трофеј у новој сезони.

У финалу Суперкупа састају се са Јагодином која је прошлосезонски финалиста Купа Србије. Меч се игра од 18 сати на Бањици уз пренос на каналима РТС 2 и Арене спорт 4.

Репрезентативка Србије која се нашла на списку новог селектора Хосе Игнасиа, Теодора Величковић рекла је да се нада новом трофеју у црвено белој опреми

-Ово је одлична прилика да нову сезону почнемо с трофејом Суперкупа. Радимо добро на припремама, али знамо да је Јагодина добра екипа. У претходним финалима је поред квалитета увек до изражаја долазила наша енергија и борбеност и надам се да ће тако да буде и овог пута. Играмо пред нашим навијачима о верујем да можемо да их обрадујемо и победом кренемо у поход на све домаће трофеје и висок пласман у Европи - јасна је Величковићева.

У Аркус лиги Београђанке крећу од Младости у петак од 17.30 сати, док Јагодина у првом колу игра са Медицинаром такође у петак, али од 19.30 часова.

Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
