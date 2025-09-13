broken clouds
ГОЛМАНКА РУКОМЕТНОГ КЛУБА НЕВЕНА РАДОЈИЧИЋ О ПРИПРЕМАМА: Напредак видан свакодневно

13.09.2025. 15:52 17:40
Пише:
Вук Гвозденовић
Рукометашице Војводине вредно тренирају више од месец дана и спремају се за почетак првенствене трке у Б Суперлиги. О амбицијама Новосађанки је излишно говорити, то знају и птице на грани.

 Црвено-беле имају јак тим, одличан стручни штаб и само један циљ – повратак у елиту.

За поход на титулу у рукомету једна од круцијалних свари је избор правог голмана. Вошина мрежа може да буде спокојна пошто ће је у наредној сезони чувати Невена Радојичић којој је ово други мандат у бело-црвеном дресу.

– Није ми требало много времена да се прилагодим на систем рада и екипу пошто сам раније бранила Вошине боје и познајем много играчица. Презадовољна сам радом у клуб, а посебно са Бранком Јовановић с којом видно напредујемо свакодневно. Мени то изузетно прија, сигурна сам и млађим снагама – јасна је Радојичићева.

Године не утичу на дружење и слогу

Тамара Радојичић истакла је да са свим саиграчицама има добар однос. 

– Има нас неколико искуснијих које се знамо од раније, али се трудимо да увек будемо све на окупу, и млађе и старије. Разлика у годинама није мала, али то нам не представља проблем, сјајно смо се уклопиле и радујемо се дружењу и тренинзима – закључила је Радојичићева.

Војводина је имала три квалитетна припремна дуела са Железничаром, Јагодином и Партизаном и исто толико победа.

– Екипа изгледа одлично и константно напредује. Имале смо неколико повреда, али то је санирано и спремне смо за окршај са Сремом у првом колу Б Суперлиге, која се игра 20. септембра. Драго ми је то што смо уписале победе у контролним утакмицама и што смо испуниле све захтеве Андријане Будимир – рекла је голманка Воше.

