КАДЕТИ СРБИЈЕ БОЉИ ОД ЧЕХА НА РУКОМЕТНОМ ПРВЕНСТВУ СВЕТА: Вошини бисери најубојитији
Мушка рукометна кадетска репрезентација Србије савладала је Чешку са 35:29 у борби за пласман од деветог до 16. места.
Кадети су у првом полувремену имали осцилације у игри, али су у финишу били сјајни. Давид Тот Мељкути је имао неколико везаних одбрана, а на црти је блистао Вошин пивот Андрија Станков са осам голова.
Наставила је Србија у истом ритму у наставку сусрета. Одличном одбраном отварала се прилика за бржу игру у нападу. Где је један Вошин бисер стао, други је наставио, улогу голгетера преузео је капитен селекције Ђорђе Драшко и одвео је до победе.
Србија - Чешка 35:29 (17:13)
КАИРО: Стадион у Каиру, гледалаца: 400. Судије: Араухо и Пердомо (Уругвај). Седмерци: Србија 3 (3), Чешка 1 (1). Искључења: Србија 10, Чешка 10 минута.
СРБИЈА: Перић 1, Јокић 1, Симић 2, Станковић 5, Поповић, Арсић, Тот Мељкути, Драшко 9, Павловић 2, Мојсиловић, Станков 9, Ценић 5 (3), Милошевић, Дамјановић, Мрђан, Чавић.
ЧЕШКА: Мичке, Скопар 3, Вомачка 9, Шима, Седлачек 5, Баумрук 6, Вовес 1, Плева, Махушек 3, Кунерт, Кушнер, Какач 1, Шкопек, Новак 1, Јахода, Форнбаум.