КАДЕТИ СРБИЈЕ НА КОРАК ОД ЧЕТВРТФИНАЛА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Руукометаши надиграли Исланд после драме
Кадетска репрезентација Србије на корак је од пласмана у четвртфинале Светског првенства у Египту После велике драмe Орилићи су победили Исланд– 29:28 и тако мирнији чекају данашње утакмице и даљи развој.
Као што се очекивало оба тима су стартовала снажно, Исланд је први дошао до предности и чинило се играо боље, али је уследила серија Србије, највише захваљујући сјајним асистенцијама ка црти, које је Станков реализовао. На голу је Тот Мељкути поново био одличан, па је у 12. минуту било 6:3 за Орлиће. До краја првог дела играло се гол за гол, да би изабраници Зорана Тодића на одмор отишли са три гола вишка – 17:14.
Одлично је наш тим отворио друго полувреме и повео 19:15, а у тим тренуцима је веома расположен за игру био Станковић који је одлично погађао са дистанце.
У последњих седам минута Србија је ушла са голом предности и два играча више, али никако није успевала да дође до осетније предности, па се у последњи минут ушло са голом заостатка 29:28. Имао је Исланд напад, одлично се поставио Драшко, свирано је пробијање ривалу....
Србија – Исланд 29:28 (17:14)
КАИРО: Дворана: Спортски центар. Седмерци: Србија 4 (3), Исланд 2(2). Искључења: Србија 8, Исланд 8 минута.
СРБИЈА: Зекић, Перић, Јокић 3, Симић 2, Станковић 7, Поповић, Арсић, Тот Мељкути, Драшко 4, Павловић 1, Станков 6, Ценић 5, Бркић, Милошевић, Мрђан, Чавић.
ИСЛАНД: Сигурдарсон, Синдрасон 3, Гунарсон, Балвинсон, Монторо, Ерлингсон, Атлатсон, Хемисон 7, Хјартјарсон 7, Гудмунскон 4, Фанарсон 1, Титсон 4, Бергинсон 2, Адалсон, Гудмунсон, Торбјардсон.
ДРУГА ГРУПА
Прво коло
Шпанија – С. Арабија 37:25
Србија – Исланд 29:28
Друго коло (уторак)
Шпанија – Исланд 16:15
Србија – С. Арабаија 18:30
1. Шпанија 2 2 0 0 99:49 4
2. Исланд 2 1 0 1 71:56 2
3. Србија 2 1 0 1 53:70 2
4. С. Арабија 2 0 0 2 52:80 0