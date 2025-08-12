clear sky
КАДЕТИ СРБИЈЕ НА КОРАК ОД ЧЕТВРТФИНАЛА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Руукометаши надиграли Исланд после драме 

12.08.2025. 13:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
kadeti(2)
Фото: РСС

Кадетска репрезентација Србије на корак је од пласмана у четвртфинале Светског првенства у Египту После велике драмe Орилићи су победили Исланд– 29:28 и тако мирнији чекају данашње утакмице и  даљи развој.

Као што се очекивало оба тима су стартовала снажно, Исланд је први дошао до предности и чинило се играо боље, али је уследила серија Србије, највише захваљујући сјајним асистенцијама ка црти, које је Станков реализовао. На голу је Тот Мељкути поново био одличан, па је у 12. минуту било 6:3 за Орлиће. До краја првог дела играло се гол за гол, да би изабраници Зорана Тодића на одмор отишли са три гола вишка – 17:14.

Одлично је наш тим отворио друго полувреме и повео 19:15, а у тим тренуцима је веома расположен за игру био Станковић који је одлично погађао са дистанце. 

У последњих седам минута Србија је ушла са голом предности и два играча више, али никако није успевала да дође до осетније предности, па се у последњи минут ушло са голом заостатка 29:28. Имао је Исланд напад, одлично се поставио Драшко, свирано је пробијање ривалу.... 

Србија – Исланд 29:28 (17:14)

КАИРО: Дворана: Спортски центар. Седмерци: Србија 4 (3), Исланд 2(2). Искључења: Србија 8, Исланд 8 минута.

СРБИЈА: Зекић, Перић, Јокић 3, Симић 2, Станковић 7, Поповић, Арсић, Тот Мељкути, Драшко 4, Павловић 1, Станков 6, Ценић 5, Бркић, Милошевић, Мрђан, Чавић.

ИСЛАНД: Сигурдарсон, Синдрасон 3, Гунарсон, Балвинсон, Монторо, Ерлингсон, Атлатсон, Хемисон 7, Хјартјарсон 7, Гудмунскон 4, Фанарсон 1, Титсон 4, Бергинсон 2, Адалсон, Гудмунсон, Торбјардсон.

ДРУГА ГРУПА

Прво коло 

Шпанија – С. Арабија         37:25

Србија – Исланд                  29:28

Друго коло (уторак)

Шпанија – Исланд               16:15

Србија – С. Арабаија          18:30

1. Шпанија             2   2    0    0   99:49     4

2. Исланд               2    1   0    1    71:56    2

3. Србија                  2    1   0    1    53:70    2

4. С. Арабија           2    0   0    2    52:80    0                                                                 

Спорт Рукомет
