clear sky
27°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАДЕТИ СРБИЈЕ ИЗГУБИЛИ ОД ШПАНИЈЕ на Светском првенству за рукометаше у Египту

09.08.2025. 21:23 21:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б92
Коментари (0)
rukomet
Фото: РСС

Кадетска рукометна репрезентација Србије до 19 година није успела да одржи позитиван низ на Светском првенству у Египту, пошто је у трећем колу групе Ц доживела убедљив пораз од Шпаније резултатом 24:42 (15:22).

Иако су "орлићи" претходно остварили важне победе над Хрватском и Алжиром, овај пораз их је оставио без бодова у последњем колу групе, па ће у наставак такмичења кренути са другог места у групној фази.

Најефикаснији у српском тиму био је пивотмен Војводине Андрија Станков који је постигао девет голова, док су Ђорђе Драшко и Урош Станковић допринели са по три поготка.

Сада Србија улази у наредну фазу такмичења, у којој ће се борити за пласман у четвртфинале Светског првенства.

Србија – Шпанија 24:42 (15:22)

КАИРО: Судије: Махмуд Елбелтаги и Хамди Насер Махмуд (Египат). Седмерци: Србија 4(7), Шпанија /. Искључења: Србија 10 минута Шпанија 8 минута

СРБИЈА: Зекић 1, Перић, Јокић 1, Симић, Станковић 3, Поповић, Арсић, Тот Мељкути, Драшко 3, Павловић 3, Станков 9, Ценић 2, Бркић, Милошевић, Мрђан 1, Чавић 1.

ШПАНИЈА: Гарсија Пенакоба, Паљота де Андрес 2, Сан Фелипе 1, Бајо Хираудо 1, Мартин Дуке 5, Торехон Темес 1, Фис Баљастер 5, Колон Мартин 3, Рокас Перез 6, Кољадо Карион 4, Санћез Видан 3, Хуарез Фернандез, Хиралдез Фреира, Вила Лопез 2, Ћавес Валера 3, Барето Усаберена 6.

кадети кадети србије кадети србије у рукомету европско првенство
Извор:
Дневник/Б92
Пише:
Дневник
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РУКОМЕТАШИ СРБИЈЕ ПОБЕДОМ ПРОТИВ ХРВАТСКЕ ПОЧЕЛИ КАДЕТСКО СП У ЕГИПТУ: Тот-Мељкути јунак „орлића”
rukomet

РУКОМЕТАШИ СРБИЈЕ ПОБЕДОМ ПРОТИВ ХРВАТСКЕ ПОЧЕЛИ КАДЕТСКО СП У ЕГИПТУ: Тот-Мељкути јунак „орлића”

06.08.2025. 18:23 23:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај