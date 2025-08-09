КАДЕТИ СРБИЈЕ ИЗГУБИЛИ ОД ШПАНИЈЕ на Светском првенству за рукометаше у Египту
Кадетска рукометна репрезентација Србије до 19 година није успела да одржи позитиван низ на Светском првенству у Египту, пошто је у трећем колу групе Ц доживела убедљив пораз од Шпаније резултатом 24:42 (15:22).
Иако су "орлићи" претходно остварили важне победе над Хрватском и Алжиром, овај пораз их је оставио без бодова у последњем колу групе, па ће у наставак такмичења кренути са другог места у групној фази.
Најефикаснији у српском тиму био је пивотмен Војводине Андрија Станков који је постигао девет голова, док су Ђорђе Драшко и Урош Станковић допринели са по три поготка.
Сада Србија улази у наредну фазу такмичења, у којој ће се борити за пласман у четвртфинале Светског првенства.
Србија – Шпанија 24:42 (15:22)
КАИРО: Судије: Махмуд Елбелтаги и Хамди Насер Махмуд (Египат). Седмерци: Србија 4(7), Шпанија /. Искључења: Србија 10 минута Шпанија 8 минута
СРБИЈА: Зекић 1, Перић, Јокић 1, Симић, Станковић 3, Поповић, Арсић, Тот Мељкути, Драшко 3, Павловић 3, Станков 9, Ценић 2, Бркић, Милошевић, Мрђан 1, Чавић 1.
ШПАНИЈА: Гарсија Пенакоба, Паљота де Андрес 2, Сан Фелипе 1, Бајо Хираудо 1, Мартин Дуке 5, Торехон Темес 1, Фис Баљастер 5, Колон Мартин 3, Рокас Перез 6, Кољадо Карион 4, Санћез Видан 3, Хуарез Фернандез, Хиралдез Фреира, Вила Лопез 2, Ћавес Валера 3, Барето Усаберена 6.