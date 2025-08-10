РУКОМЕТАШИ СРБИЈЕ СПРЕМНИ ЗА БОРБЕ у другом кругу Светског првенства за кадете
Мушка кадетска репрезентација Србије после дана одмора наставља такмичење на Светском првенству.
Орлићи су се пласирали у наредну рунду, али због пораза од Шпаније, нису пренели бодове, али шанса за пласман у четвртфинале није изгубљена.
Напротив, да овере одлазак међу осам најбољих тимова, како ствари стоје, биће им потребна победа над Исланом, а тај сусрет је заказан већ за понедељак у 18:30. Наредни меч у новоформираној групи репрезентација Србије одиграће против Саудијске Арабије у истом термину, дан касније.
ДРУГА ГРУПА
Прво коло (понедељак)
Шпанија – С. Арабија (16.15)
Србија – Исланд (18.30)
Друго коло (уторак)
Шпанија – Исланд (16.15)
Србија – С. Арабаија (18.30)
1. Шпанија 1 1 0 0 62:24 2
2. Исланд 1 1 0 0 43:27 2
3. С. Арабија 1 0 0 1 27:43 0
4. Србија 1 0 0 1 24:42 0