РУКОМЕТАШИ СРБИЈЕ СПРЕМНИ ЗА БОРБЕ у другом кругу Светског првенства за кадете

10.08.2025. 17:18 17:20
Пише:
Дневник
Извор:
Рукометни савез Србије
kadeti
Фото: РСС

Мушка кадетска репрезентација Србије после дана одмора наставља такмичење на Светском првенству.

Орлићи су се пласирали у наредну рунду, али због пораза од Шпаније, нису пренели бодове, али шанса за пласман у четвртфинале није изгубљена.

Напротив, да овере одлазак међу осам најбољих тимова, како ствари стоје, биће им потребна победа над Исланом, а тај сусрет је заказан већ за понедељак у 18:30. Наредни меч у новоформираној групи репрезентација Србије одиграће против Саудијске Арабије у истом термину, дан касније.

ДРУГА ГРУПА

Прво коло (понедељак)

Шпанија – С. Арабија (16.15)

Србија – Исланд (18.30)

Друго коло (уторак)

Шпанија – Исланд (16.15)

Србија – С. Арабаија (18.30)

1. Шпанија            1   1    0    0   62:24     2

2. Исланд             1    1   0    0    43:27    2

3. С. Арабија        1   0    0    1   27:43     0

4. Србија              1    0   0    1    24:42    0

кадети кадети србије кадети србије у рукомету светско првенство
Спорт Рукомет
