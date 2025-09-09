light rain
ЛЕГЕНДЕ ЖИВЕ ВЕЧНО

ОСЛИКАН ЗИД КАО ВЕЧНА УСПОМЕНА Освануо мурал Бранислава Радишића на Новом насељу

09.09.2025. 19:31 19:52
Пише:
Јово Галић
Извор:
Дневник
Дневник
Фото: Дневник

На Новом насељу, у улици Симеона Пишћевића, у дворишту иза кафића La Storia, освануо је мурал посвећен прерано преминулом Браниславу Радишићу (1983–2024), рукометашу, тренеру и спортском раднику, који је својим осмехом и добротом обележио генерације.

Аутор мурала је Београђанин Милан Милосављевић, познат по портретима великана, међу којима је и Новак Ђоковић, а овог пута је на зид пренео лик човека који је био понос новосадског спорта и читаве рукометне Србије.

За све који су га познавали Банета, или од милоште „Банкела“ и „Банчило“, био је много више од спортисте. Био је симбол борбености, снаге и ведрине. На терену је био вођа и организатор игре, онај који проналази решење и трасира пут ка победи. 
У дресу Војводине освојио је прву јуниорску титулу, а касније и сениорске трофеје – шампионат Србије и Црне Горе, као и Куп. Играо је и за Југовић, Колубару и свој Раднички 1958 из Шида, увек дајући све од себе.

Када је окачио патике о клин, основао је РК Адут и с несебичном љубављу уводио децу у свет рукомета и спортских вредности. Био је пионир рукомета на песку у Србији, покретач бројних турнира и хуманитарних акција. Његова енергија окупљала је људе, а где год би се појавио доносио је осмех и топлину.

Иако се пет година лавовски борио са тешком болешћу, изгубио је последњу утакмицу живота. Али његова храброст, доброта и ведрина остали су заувек записани у срцима свих који су га волели.

Дневник
Фото: Дневник

„Био је човек огромног срца, спортиста који је давао све од себе, пријатељ какав се ретко среће и супруг каквог сам могла само да пожелим“, рекла је његова супруга на откривању мурала, док су пријатељи сложно додали – „Бане ће заувек остати наш шампион.“

Мурал на Новом насељу сада чува успомену на Банета Радишића – рукометаша, тренера, организатора и, пре свега, човека чија доброта и осмех не престају ни када њега више нема.

Зид чува његов лик, а људи његово срце.

Ј. Галић

Радишић
Спорт Рукомет
