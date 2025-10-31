ПОРАЗ РУКОМЕТАША СРБИЈЕ У ПРИЈАТЕЉСКОЈ УТАКМИЦИ СА СЛОВЕНИЈОМ: Брзи центар и Јанц коштали Србију ремија
Рукометаши Србије и Словеније одмерили су снаге у оквиру октобарске ЕХФ недеље националних тимова пред пуним трибинама дворане „Лагатор“ у Лозници. Словенци су славили са 35:34.
Окршај са комшијама дао је новом селектору „орлова“ Раулу Гонзалес увид у тим, упркос томе што је велики број играча био одустан због повреда.
Прилику да дебитују за национални тим и стекну злата вредне минуте у сениорском рукомету имали су Војин Чабрило, Вукашин Антонијевић, Огњен Ценић, Милија Паповић и Марко Тасић који су будућност нашег рукомета.
Србија је на тренутке играла веома добро. Посебно треба истаћи добро трчање којем је претходила добра дефанзива. Проблем „орловима“ правио је брзи центар Словенаца. Екипе су се неколико пута смењивале у вођству, али су домаћи играчи отишли на одмор са два гола више 18:16.
Признање за Зорана Живковића
Капитен српског тима Мијајло МАрсенић је пре утакмице уручио плакету легендарном играчу и тренеру Зорану Живковићу „тути“ који је један од најзначајнијих људи у историји домаћег рукомета. Живковић је, као и проф. Др Бранислав Покрајац по ком се скоро зове дворана на Бањици легенда рукомета на овим просторима. Пре утакмице премијерно је приказан документарни филм „Непобедив“ о популарном „тути“
У другом периоду Србија је успешно одржавала стечену спредност уз спорадичне техничке грешке које се могу рачунати као плаћен данак неискуству. Разбранио се Миљан Вујовић на голу Словенаца и погурао екипу ка предности пред одлучујућих десет минута. Неверватно је брзо играла Словенија и за час је долазила до нашег гола. Упркос томе што је у питању пријатељски сусрет, оба тима су показала велику жељу да славе.
На крају управо је та брзина довела госте до победе. У последњим секундама Блаж Јанц је погодио мрежу Србије након брзог центра и поставио коначан резултат.