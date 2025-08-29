РУКОМЕТАШИ ПАРТИЗАНА У СУБОТУ ИГРАЈУ СА КАРВИНОМ ЗА ЛИГУ ЕВРОПЕ (18): Само пролаз долази у обзир
Рукометаши Партизана у суботу ће одиграти прву званичну утакмицу у сезони 2025/26. Ривал шампиону Србије биће Карвина из Чешке са којом се састају од 18 сати у СЦ Бањица у првом сусрету квалификација за Лигу Европе.
Други сусрет игра се недељу дана касније у Чешкој.
Повратник у црно-бело Андреј Трнавац рекао је да се нада групној фази Лиге Европе.
– Одрадили смо веома добре припреме, састали се са јаким ривалима у контролним утакмицама и спремни смо за 120 минута са Карвином. Тим је претрпео много промена у односу на прошлу сезону, али ово је права прилика да се додатно уиграмо и обезбедимо место у Лиги Европе, где квалитетом припадамо – рекао је Трнавац.
Воша креће од Фарана
Вицешампион Србије, Војводина, у борбу за другу титулу у Еврокупу креће од другог кола и екипе под именом С.И.Ф са Фарских Острва. Шабачка Металопластика састаће се са швајцарским Сур Арауом, док Динамо чека Партизанов дуел са Карвином, а одмериће снаге са пораженим из тог дуела. Шапчани и Панчевци крећу од првог
У случају да из двомеча изађе као победник Партизан ће се наћи у групи Х у којој су Нексе, Кадетен и Адемар Леон. Одемо ли корак напред црно-бели би, ако буду међу две најбоље екипе у групи, ишли на тимове из групе Г (Фредериција, Татран и победници двомеча Хановер/Алкалоид и Савехоф/Малме).
Двоструки узастопни победник Лиге Европе је Фленсбург који је поново кандидат за трон, уз Кил.