РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ, У ПРВОМ КОЛУ АРКУС ЛИГЕ У СУБОТУ ДОЧЕКУЈУ ВРАЊЕ: Новосађани желе да буду поново прваци
Новосадски рукометаши, актулени вицешампиони Србије, вечерас, против Врања у СЦ Слана бара, крећу у нову сезону, у којој желе да се врате на српски трон, с којег су сишли након 11 година доминације.
Ученици тренера Владана Матића прву утакмицу играју од 18 сати. У генералној проби, црвено-бели су убедљиво савладали Кикинду, а претходно су заузели високо друго место на турниру у Скопљу.
Шеф струке Војводине дотакао се припрема и амбиција тима који предводи.
–Када је реч о амбицијама, ту не бих много причао. Екипа смо која увек иде на трофеје и желимо да поново будемо прваци државе. Променили смо систем рада и одмах смо почели с јаким утакмицама. То је пријало играчима и помогло им да се боље спреме за први званични сусрет у новој сезони. Екипа је нешто млађа него у претходном првенству и то ми веома прија. Радујем се доласку на тренинге и раду с овим момцима, који су спремни да послушају савете и заиста сјајно раде. Сигуран сам да ће квалитет да покажу већ од првог кола, односно утакмице против Врања. Интересују нас само два бода и није битно да ли играмо код куће или у гостима, идемо ка циљу и до њега се долази само редовним освајањем бодова – јасан је био Владан Матић.
Први Вошин ривал у новој сезони доживео је много промена.
– Екипа је практично нова, од стручног штаба до играчког кадра. Довели смо лево крило Уроша Симића, леве бекове Луку Иванића и Дарка Тодоровића, средње бекове Његоша Дукића и Милана Дакића, десног бека Марка Исаиловића и десно крило Марка Васића. Очекујемо да на црти буде Филип Леовац, а поред Дејана Златановића, који је остао на голу, довели смо и чувара мреже Алексу Богуновића. Ту су и момци из јуниорске екипе, али ће прве минуте у сениорском рукомету вероватно добити тек следеће сезоне – јасан је тренер Врањанаца Недељко Матић.