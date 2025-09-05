РУКОМЕТАШИЦА МИЛЕНА МИЛОЈЕВИЋ ЗАДОВОЉНА ПРИПРЕМАМА: Крећемо у мисију повратка у елиту
Рукометашице Војводине „прославиле“ су месец дана припрема за нову сезону у Б Суперлиги и почетак мисије под називом — повратак у елиту.
Новосађанке све време тренирају у Спортском центру „Слана бара“, а о њиховим амбицијама и квалитету сведочи чињеница да су у припремном периоду играле искључиво против суперлигашких екипа: Партизана, Јагодине и Железничара.
Ове утакмице послужиле су играчицама да се уиграју и боље упознају. Једна од нових чланица тима, искусна Милена Милојевић, задовољна је првим месецом у црвено-белом дресу.
– Имам само речи хвале за све у клубу, утисци су сјајни. Екипа ме је лепо прихватила и брзо сам се уклопила. Када је реч о припремним утакмицама, веома сам задовољна игром коју смо приказале. Види се да нам је потребно време, али напредујемо из меча у меч и то је оно што нас радује. У сваки дуел улазимо са жељом да се додатно уиграмо, увидимо где су нам слабости и да, када крене првенство, будемо на висини задатка. Сигурно је да идемо правим путем – истакла је кружна играчица Воше.
Новосађанке у првом колу Б Суперлиге дочекују екипу Срема из Сремске Митровице, а меч ће бити одигран у „Слани бари“ 20. или 21. септембра.
– Очекује нас веома интересантна сезона. Сви добро знају да имамо шампионске амбиције и да желимо пласман у елиту. Пут није лак, али сигурна сам да имамо квалитет за висок пласман. Направљена је добра екипа — имамо младе играчице жељне знања, а ту је и неколико нас које доносимо преко потребно искуство. То је наговештај да смо спремне за почетак сезоне – закључила је Милојевићева.