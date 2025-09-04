ИНТЕРВЈУ - АДЕЛА ВЕЛИКИЋ, ЖЕНСКИ ИНТЕРМАЈСТОР : Важно је поставити високе циљеве
Пред нашим националним селекцијама је нови изазов – Европско првенство у Батумију (Грузија), које ће се одиграти од 5. до 14. октобра.
Мушки тим брани титулу освојену пре две године у Црној Гори, а подмлађени женски има високе амбиције предвођен првакињом Европе интермајстором Теодором Ињац и сјајном Аделом Великић, женским међународним мајстором. Остатак женске селекције чине и три дебитанткиње: женски велемајстор Елиф Мехмед, и женски интермајстори Јована Срдановић и првакиња Србије Софија Погорелских. Мушка репрезентација је на стартној листи шести, а женска десети носилац.
О предстојећем такмичењу смо разговарали са ЖИМ Аделом Великић, бившом првакињом државе, која је претходних година бележила фантастичне резултате на појединачном, али и клупском нивоу, где је била један од најважнијих играча у историјским успесима Црвене звезде на домаћој и међународној сцени.
Како се опредељујете које ћете отварање одиграти?
– Пре сваке партије пажљиво анализирам противников репертоар. Избор отварања прилагођавам његовим слабостима, али и типу позиције за коју проценим да му мање одговара, или да је слабије разуме. Наравно, ако немам довољно времена да се темељно припремим, одлучујем се за отварање у којем се најбоље осећам.
Да ли се методe тренинга пред велика такмичења разликују у односу на свакодневицу? Шта вас највише мотивише за упоран рад на шаху?
– Трудим се да у слободно време што више радим на шаху, па се мој ритам пред такмичења не разликује много од свакодневног. По природи сам веома такмичарски и борбен играч, тако да ме највише мотивише жеља за победом.
У партијама у којима нисте под притиском резултата, каквим позицијама највише тежите?
– Притисак резултата свакако варира од турнира до турнира, али у свакој партији желим да дам максимум и да играм на победу, без обзира на снагу противника. Зато увек бирам оне позиције у којима сматрам да имам највеће шансе да остварим предност и дођем до победе.
Представљање своје земље
Дуги низ година играте за репрезентацију Србије. Како бисте оценили тај аспект ваше досадашње каријере?
– Играње за репрезентацију ми је велико задовољство и увек представља најважније такмичење у току године. Посебно волим тимску атмосферу и чињеницу да имам прилику да представљам своју земљу. Неки од мојих најзначајнијих резултата у каријери остварени су управо на Европским првенствима и Олимпијадама.
Имали сте одличне појединачне резултате, нарочито на Појединачном европском првенству за жене, такође и екипне са Црвеном звездом. Шта је кључ тих успеха?
– Верујем да је за велике успехе важно поставити себи високе циљеве и стално тежити ка њиховом остварењу, чак и онда када делују недостижно у том тренутку. Када играч развије менталитет победника и приступи свакој партији са тим ставом, успеси долазе као природна последица.
Колико је компликовано прилагодити се системима рада различитих селектора?
– Сваки селектор има свој стил и начин рада, који може више или мање одговарати различитим играчицама. Лично, највише ми се допада приступ селекторке Алисе Марић, који је врло методичан и више математички заснован.
Ви и Теодора Ињац ћете бити најискусније у екипи на Европском првенству. Да ли мислите да ће вам бити додатни притисак да будете узори дебитанткињама за таблом и ван ње?
– Не бих рекла да је то додатни притисак, већ пре жеља да олакшам дебитанткињама наступ. Трудим се да им пружим савете и на тај начин смањим трему и притисак, који сам и сама осећала када сам први пут играла за репрезентацију.
Очекивања пред Европско првенство?
– Да се пласирамо међу првих десет земаља и да се боримо за сам врх, уколико нас послужи спортска срећа.
Стефан Костић