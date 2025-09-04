ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У УБРЗАНОМ И БРЗОПОТЕЗНОМ ШАХУ: Вршчанин Богосављевић одбранио титулу
Шаховски савез Србије је, у сарадњи са Шаховским савезом Београда, а под покровитељством Министарства за спорт, организовао Првенство Србије у убрзаном и брзопотезном шаху.
Ова два турнира су се одиграла протеклог викенда, 30. и 31. августа, у сјајним условима спортске сале „Comtrade Technology“ центра на Новом Београду. Главни судија на овом престижном догађају је био међународни арбитар Драган Бабић. Уживо је преношено првих 16 партија.
Такмичење у убрзаном шаху је привукло 126 играча, од тога чак 15 велемајстора, два женска велемајстора, седам интернационалних мајстора, два женска интермајстора, итд. Одлука о шампиону је пала у последњем колу, када је вршачки велемајстор Бобан Богосављевић савладао до тада водећег интермајстора Кирила Клукина, и тако успео да га претекне и одбрани титулу првака, коју је освојио прошле године. Сјајни Богосављевић је имао само један пораз, и освојио је чак 7,5 поена! Њега је пратила група од четири такмичара са пола поена мање, међу којима је најбоље додатне критеријуме имао руски велемајстор Михаил Бријакин, а треће место је освојио велемајстор Данило Милановић.
У женској конкуренцији је првакиња државе постала женски интермајстор Јована Срдановић, која је освојила шест поена. Сребрно одличје је припало великој нади српског шаха, женском ФИДЕ мајстору Вери Вујовић, а бронза се заслужено нашла око врата актуелне првакиње Србије у класичном шаху, женског интермајстора Софије Погорелских.
Очекивано, турнир у брзопотезном шаху је привукао још више учесника, чак 168! Такмичило се по 14 велемајстора и међународних мајстора, као и женски велемајстор и три женска интермајстора. Након 13 одиграних кола, интермајстор Кирил Клукин није дозволио да му и овај пехар исклизне из руку! Освојио је чак 10,5 поена и имао само један пораз, и то од новосадског велемајстора Александра Ковачевића. Победника су пратили велемајстори Миодраг Савић на другом, као и Милош Рогановић на трећем месту, са пола поена мање од Клукина. Ковачевић је освојио завидно пето место.
У женској конкуренцији је ЖИМ Јована Срдановић потврдила доминацију у краћим временским контролама, па је освојила и пехар у овој категорији. Пратиле су је женски ФИДЕ мајстор Радмила Ковачевић и ЖИМ Софиjа Погорелских.
Награде најуспешнијима је уручио председник ШСС Андрија Јоргић.
С. Костић