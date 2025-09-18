Американке у полуфиналу Били Џин Кинг купа
18.09.2025. 12:27 12:28
Женска тениска репрезентација Сједињених Америчких Држава пласирала се у полуфинале Били Џин Кинг купа.
Американке су у Шенжену у четвртфиналу победиле Казахстан 2:1.
Одлучујући поен Американкама донеле су Тејлор Таунзенд и Џесика Пегула, које су у дублу савладале Казахстанке Елену Рибакину и Јулију Путинцеву 6:2, 7:6 (7:1).
Претходно је Американка Ема Наваро победила Путинцеву 7:5, 2:6, 7:6 (8:6), а онда је Рибакина надиграла Пегулу 6:4, 6:1.
Тенисерке САД ће у полуфиналу Били Џин Кинг купа играти против победника дуела између Велике Британије и Јапана.
У другом полуфиналу састаће се Италија и Украјина.