Американке у полуфиналу Били Џин Кинг купа

18.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Andy Wong

Женска тениска репрезентација Сједињених Америчких Држава пласирала се у полуфинале Били Џин Кинг купа.

Американке су у Шенжену у четвртфиналу победиле Казахстан 2:1.

Одлучујући поен Американкама донеле су Тејлор Таунзенд и Џесика Пегула, које су у дублу савладале Казахстанке Елену Рибакину и Јулију Путинцеву 6:2, 7:6 (7:1).

Претходно је Американка Ема Наваро победила Путинцеву 7:5, 2:6, 7:6 (8:6), а онда је Рибакина надиграла Пегулу 6:4, 6:1.

Тенисерке САД ће у полуфиналу Били Џин Кинг купа играти против победника дуела између Велике Британије и Јапана.

У другом полуфиналу састаће се Италија и Украјина.

