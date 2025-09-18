ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОРИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ИНЂИЈИ Ребалансом буџета више пара за Дом здравља и Центар за социјални рад
18.09.2025. 11:41 11:52
Oдборници Скупштине општине Инђија именовали су јуче директоре јавних предузећа „Ингас”, „Водовод и канализација”, „Комуналац”, и Пословно- образовног центра, јер је истекао мандат вршиоца дужности директора.
На ове функције, већином гласова, именовани су: Новица Темуновић, Драган Сурла, Александар Андрејевић и Милан Матијевић.
На истој седници усвојен је трећи ребаланс општинског буџета, који омогућује, како је рекао председник општине Марко Гашић, да се увећају средства намењена установама попут Дома здравља и Центра за социјални рад.