ИМЕНОВАНИ ДИРЕКТОРИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ИНЂИЈИ Ребалансом буџета више пара за Дом здравља и Центар за социјални рад

18.09.2025.
Пише:
Слађана Аничић Илић
Извор:
Дневник
Фото: Општина Инђија

Oдборници Скупштине општине Инђија именовали су јуче директоре јавних предузећа „Ингас”, „Водовод и канализација”, „Комуналац”, и Пословно- образовног центра, јер је истекао мандат вршиоца дужности директора.

На ове функције, већином гласова, именовани су: Новица Темуновић, Драган Сурла, Александар Андрејевић и Милан Матијевић.

На истој седници усвојен је трећи ребаланс општинског буџета, који омогућује, како је рекао председник општине Марко Гашић, да се увећају средства намењена установама попут Дома здравља и Центра за социјални рад.

инђија директори
