clear sky
18°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

CRAFT FEST ЗАТВАРА ОВУ УЛИЦУ У ЖАБЉУ Забрањен саобраћај током трајања манифестације, од 18. до 21. септембра

18.09.2025. 10:00 10:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
жабаљ
Фото: Дневник

Због организације манифестације „Craft fest“, Улица Светог Николе у Жабљу, на потезу од раскрснице са Улицом Николе Тесле, у дужини од 300 метара, биће затворена за саобраћај.

Ова улица ће, како су рекли у Туристичкој организацији Жабља, биће затворена за саобраћај од 18. до 21. септембра. 

Из ТО Жабаљ моле грађан за разумевање и поштовање привремене регулације саобраћаја током трајања манифестације.

жабаљ манифестација
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај