CRAFT FEST ЗАТВАРА ОВУ УЛИЦУ У ЖАБЉУ Забрањен саобраћај током трајања манифестације, од 18. до 21. септембра
18.09.2025. 10:00 10:08
Због организације манифестације „Craft fest“, Улица Светог Николе у Жабљу, на потезу од раскрснице са Улицом Николе Тесле, у дужини од 300 метара, биће затворена за саобраћај.
Ова улица ће, како су рекли у Туристичкој организацији Жабља, биће затворена за саобраћај од 18. до 21. септембра.
Из ТО Жабаљ моле грађан за разумевање и поштовање привремене регулације саобраћаја током трајања манифестације.