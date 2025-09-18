ПОЛА ВЕКА ПЕСНИЧКЕ ШТАФЕТЕ Настављена једна од најстаријих дечјих манифестација
Дечја манифестација “Песничка штафета”, која ове године навршава пола века континуираног трајања, почела је 15. септембра и трајаће до краја месеца.
Манифестацију Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” из Зрењанина водиће књижевница Весна Алексић која ће са зрењанинским библиотекарима обићи школе и домове културе на територији средњег Баната и општина Тител и Кикинда.
Током трајања манифестације, ученици основних школа представиће своје поетско стваралаштво и своје таленте, дружити се са књижевницом, а најбољи песнички радови биће награђени на завршној свечаности “Песничке штафете”, која ће се одржати 3. октобра у Културном центру Зрењанина. У наредним месецима манифестација ће посетити и школе у Темишвару и Сегедину у којима се настава одвија на српском језику.
Богатој збирци књига за децу, које је поводом манифестације објавила библиотека, ове године као 47. по реду придружила се књига “Месечеве маказице” Весне Алексић коју је илустровао Младен Анђелковић.
“Песничка штафета” је једна од најстаријих манифестација намењених деци и младима у нашој земљи. Манифестација дуга пола века, истовремено подржава и промовише таленте и стваралаштво деце, као и књижевно стваралаштво намењено деци и младима кроз ангажовање афирмисаних стваралаца.
Поред тога, јединствена је по свом начину реализације: библиотекари у мисији представљања и очувања квалитетних културних садржаја излазе ван саме установе културе и са гостујућим књижевником одлазе до учесника у манифестацији у близу 60 школа из три округа Баната и Бачке. Окупља близу 10.000 актера: деце, просветних радника, родитеља, а око 3.000 у њој непосредно учествује.
Најеминентнији ствараоци од 1975. године до данас били су гостујући песници манифестације: Десанка Максимовић, Љубивоје Ршумовић, Добрица Ерић, Весна Алексић, Мошо Одаловић, Раша Попов, Душко Трифуновић, Драган Лукић, Перо Зубац, Игор Коларов, Дејан Алексић, Бранко Стевановић и многи други.