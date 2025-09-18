Тања Шаренац у стручном штабу
ЈОШ ЈЕДАН ВЕЛИКИ ТРАНСФЕР У СРПСКОМ РУКОМЕТУ: Врхунски стручњак води бригу о нашим рукометашицама
Женска рукометна репрезентација Србије доживела је праву рефморму стручног штаба.
Бригу о дамама преузео је шпански стручњак Хосе Игнасио Прадес, његов помоћник је Фабио Лима, а тренер голмана Катарина Томашевић.
– На место кондиционог тренера стигла је Тања Шаренац и слободно се може рећи да је њен долазак један од највећих трансфера нашег рукомета. Реч је о једном од најбољих европских стручњака за физичку припрему спортиста – наводи се на сајту Рукометног савеза Србије.
После кратког времена проведеног као асистент на предмету Биомеханика на Факутету за спорт, Тања Шаренац почиње интернационалну каријеру са амбицијом да нађе најбољи начин како да повеже науку и праксу у припреми спортиста. У скоро 25 година професионалне каријере ради са спортистима свих узраста индивдуално и тимски у Америци, Великој Британији, Француској, Белгији, Немачкој, Холандији, Мађарској, као у многим спортским гранама као што су кошарка, фудбал, рукомет, алпско скијање, џудо, спортко пењање, скокови у воду, веслање, триатлон, пара-триатлон...
Део је тима стручњака Олимпијског комитета Холандије, као и едукативног тима Европске рукометне федерације. На ОИ 2021. у Токију наступало је 29 олимпијаца и пара-олимпијаца са којима је Тања сарађивала, док их је у Паризу прошле године било знатно више.
– Срећна сам што сам овде, у Србији, овај грб који сад носим на грудима је драгоцен и највећи. Коначно ћу моћи и српској деци да помогнем, да их едукујем и пренесем своје знање – рекла је Тања Шаренац.
Резултати репрезентације ће се тек видети.
– Рукометни савез Србије је доласком Тање Шаренац добио врхунског стручњака, жену која иде у корак с временом, технологијом, а њени резултати најбоље говоре. Истина, кад је реч о репрезентацији наше земље, резултати ће се тек видети у наредном периоду и времену које долази – додаје се на сајту РСС.
Иван Миливојевић, генерални секретар Рукометног савеза Србије је имао само речи хвале за Тању Шаренац.
– Српски рукомет је несумњиво добио највеће појачање кад је у питању струка. Велика нам је част што ће бригу о нашим дамама убудуће водити један од најбољих стручњака у обласки физичке припреме и поносно могу да кажем да смо добили тренера светске класе. Тања неће бити задужена само за рад са сениоркама, већ ће бринути о свима женским селекцијама, пошто ће бити укључена и у кадетску и јуниорску селекцију. Уз то, она ће обучавати и наше младе тренере, а требало би истаћи и да поседује и једну од најбољих и најсавременијих лабораторија на свету која ће бити драгоцена за све нас – рекао је Иван Миливојевић.