ШПАНАЦ ВОДИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ СРБИЈЕ: Рукометашице добиле новог селектора

22.08.2025. 15:07 15:11
Пише:
Дневник
Извор:
Рукометни савез Србије
спорт
Фото: Рукометни савез Србије

Хосе Игнацио Прадес Понс нови је селектор женске рукометне репрезентације Србије.

Рукометни савез Србије донео је ову одлуку у петак, на 11. електронској седници Управног одбора. 

Шпанац је постављен на период од 22. августа 2025. до 30. јула 2028. године. 

– Реч је о искусном и сјајном шпанском стручњаку, са богатом клупском и репрезентативном каријером – наводи РСС. 

У одлуци о именовању новог селектора још стоји: 

– Управни одбор РСС је орочио постављање селектора женске сениорске репрезентације Србије за актуелни олимпијски циклус, као оквир дугорочнијег планирања, имајући при томе у виду да је потребно целисходно и рационално сагледати све аспекте будућих репрезентативних активности. 

