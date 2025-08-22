ШПАНАЦ ВОДИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ СРБИЈЕ: Рукометашице добиле новог селектора
22.08.2025. 15:07 15:11
Хосе Игнацио Прадес Понс нови је селектор женске рукометне репрезентације Србије.
Рукометни савез Србије донео је ову одлуку у петак, на 11. електронској седници Управног одбора.
Шпанац је постављен на период од 22. августа 2025. до 30. јула 2028. године.
– Реч је о искусном и сјајном шпанском стручњаку, са богатом клупском и репрезентативном каријером – наводи РСС.
У одлуци о именовању новог селектора још стоји:
– Управни одбор РСС је орочио постављање селектора женске сениорске репрезентације Србије за актуелни олимпијски циклус, као оквир дугорочнијег планирања, имајући при томе у виду да је потребно целисходно и рационално сагледати све аспекте будућих репрезентативних активности.