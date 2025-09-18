clear sky
18.09.2025.
Нови Сад
ЗАВРШЕНА БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА У АПАТИНУ Безбедан и уређен простор за све љубитеље бициклизма и шетњи

18.09.2025.
Пише:
Милић Миљеновић
Извор:
Дневник
бициклистичка
Фото: Општина Апатин

Бициклистичка стаза у улици Омладински пут у Апатину добила је свој коначан изглед – асфалтирана, обележена и осветљена ЛЕД расветом, сада предаставља безбедан и уређен простор за све љубитеље бициклизма, ролера и вечерњих шетњи.

Стаза дуга 800 метара протеже се од бродоградилишта до улице Миће Радаковића и решава дугогодишњи проблем небезбедног кретања на делу пута са оштром кривином и смањеном видљивошћу.

Завршне радове обишла је председница Општине Апатин Дубравка Кораћ са помоћником за комуналну област и рурални развој Томиславом Силађијем.

- Наш приоритет је безбедност у саобраћају. Ова стаза је важан корак у том правцу, а ускоро нас очекују и нови пројекти који ће наставити да повезују нашу општину бициклистичким трасама - поручила је Кораћ, напомињући да је Апатин овим пројектом добио модерну и функционалну саобраћајну деоницу, али и место које позива на рекреацију и дружење, чију је изградњу у потпуности финансирало Министарство привреде са 26,4 милиона динара.

Апатин
Извор:
Дневник
Пише:
Милић Миљеновић
Војводина Бачка
