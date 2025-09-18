БИВШИ ТЕНИСЕР БЈОРН БОРГ НАПИСАО МЕМОАРЕ: “Откуцаји срца” открили серију шокантних детаља о Швеђанину
Бивши шведски тенисер Бјорн Борг написао је у 69. години мемоаре под насловом “Откуцаји срца” у којима је изнео серију шокантних открића о себи, од уживања дроге, алкохола, прекомерне дозе која се за мало завршила фатално, преко неуспелих емотивних веза, па до егзила који је сам себи наметнуо.
Борг се повукао из тениса у 26. години, када је био на врхунцу славе, а потом је провео наредне 42 године у ћутању, преноси Гардијан.
Када је саопштио вест да се повлачи 1983. то је био један од највећих шокова у историји спорта, а његови фанови остали су шокирани.
Борг је отишао без речи објашњења, а можда то и није било изненађујуће пошто је увек био тајанствен, ћутљив и никада није показивао емоције на терену.
То је, међутим, био само привид јер се показало да је у њему беснела унутрашња бура.
На питање зашто је сада одлучио да исприча своју причу, одговара да га је то мучило много година.
“Људи ме знају као тенисера, али не знају кроз шта сам прошао. Одлуке које сам доносио у животу биле су глупе, па сам то пожелео да испричам”, казао је Борг за Гардијан.
Пре неколико година, он је замолио своју трећу супругу Патрицију Остфелд са којом је у браку 23 године, да му помогне да напише књигу.
“Био сам веома срећан када је пристала, јер у супротном ова књига никада не би била написана”, каже бивши тенисер.
Борг открива да је обожавао тенис на почетку, не само успех који му је донео, већ и саму игру, али да је у 25. години осетио да је “изгорео” .
“Изгубио сам мотивацију, жељу, запао у депресију”, испричао је он, додајући да се одвојио од својих корена и напустио Шведску да би живео у Монте Карлу где се порез не плаћа.
Борг и његова прва супруга, румунска тенисерка Маријана Симјонеску, били су у фокусу светских медија, али се њихов однос променио.
Она се одрекла спорта да би се посветила супругу и његовој каријери, тако да му је постала више попут фигуре мајке него партнерке.
Затим је уследио турнир УС Опен 1981, његово последње велико такмичење, када је уочи и током финала добио претње смрћу.
Након што је изгубио меч, обезбеђење га је испратило са терена пре доделе награда.
Он, међутим, каже да то није нимало утицало на његову одлуку да се повуче.
Према његовим речима, прави разлог је тај што је осетио да више нема живот, јер га је свуда дочекивало бар 100 фанова који траже аутограме и 15 фоторепортера који га свуда прате.
“Због тога сам рекао, сад је доста”, открива Борг.
Он додаје да је прва година слободе била сјајна, а затим је 1982. пробао кокаин.
“Осетио сам исти налет узбуђења као када играм тенис. Осећај је био нов и одмах сам се навукао”, открио је Борг у мемоарима.
Додаје да је почео да тражи бег од стварности мешајући дрогу, алкохол и пилуле.
“Нисам их користио свакодневно, али то је почело да ми уништава живот”, каже бивши тенисер.
Потом је уследио други брак са италиљанском певачицом Лореданом Берте и селидба у Милано.
Ускоро се показало да брак не функционише, а у фебруару 1989. прекомерна доза коју је случајно узео га је умало убила.
Пошто Берте није могла да га пробуди, позвала је хитну помоћ и то му је спасло живот.
Борг је, ипак, после много бурних искустава успео да пронађе мир и стабилност.
Своју трећу супругу, агенткињу за некретнине Патрицију, упознао је 1999, а те године је успео и да се коначно одвикне од дроге.
Наредне године се вратио на Вимблдон да би учествовао у специјалној паради на којој су сви бивши шампиони представљани пред публиком један по један, а највећи аплауз добио је управо Борг.