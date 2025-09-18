ПРИЈАВА ЗА 12.000 ДИНАРА ПОЧИЊЕ СУТРА ТАЧНО У ПОДНЕ Град поново дели субвенције за куповину бицикла
Грађани Новог Сада и ове године имају прилику да добију градску субвенцију у износу од 12.000 динара ) за куповину новог бицикла.
Пријављивање ће бити могуће од петка, 19. септембра у подне (12.00 часова), а трајаће до понедељка, 22. септембра.
Искуство из претходне четири године показало је да интересовање грађана за ову меру подршке огромно – сва места су се попуњавала за свега неколико минута након отварања пријава. Због тога је важно да они који желе бицикл уз субвенцију буду спремни у прави час.
Пријаве се подносе искључиво путем званичног сајта: www.zeleninovisad.com
За све додатне информације грађани могу позвати број телефона +381653494150 радним данима од 10 до 18 часова.