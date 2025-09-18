clear sky
22°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРИЈАВА ЗА 12.000 ДИНАРА ПОЧИЊЕ СУТРА ТАЧНО У ПОДНЕ Град поново дели субвенције за куповину бицикла

18.09.2025. 17:23 17:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Parking servis

Грађани Новог Сада и ове године имају прилику да добију градску субвенцију у износу од 12.000 динара ) за куповину новог бицикла.

Пријављивање ће бити могуће од петка, 19. септембра у подне (12.00 часова), а трајаће до понедељка, 22. септембра.

Искуство из претходне четири године показало је да интересовање грађана за ову меру подршке огромно – сва места су се попуњавала за свега неколико минута након отварања пријава. Због тога је важно да они који желе бицикл уз субвенцију буду спремни у прави час.

Пријаве се подносе искључиво путем званичног сајта: www.zeleninovisad.com

За све додатне информације грађани могу позвати број телефона +381653494150 радним данима од 10 до 18 часова.

субвенцијe бицикл Нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"БРЗИ ПРСТИ" РАДЕ У ПЕТАК ОД 12 ЧАСОВА Креће нови круг конкурса за СУБВЕНЦИЈЕ за КУПОВИНУ БИЦИКЛА! Ево колико је издвојено из градске касе, најбржих 1.500 суграђана добијају 12.000 динара
bajs

"БРЗИ ПРСТИ" РАДЕ У ПЕТАК ОД 12 ЧАСОВА Креће нови круг конкурса за СУБВЕНЦИЈЕ за КУПОВИНУ БИЦИКЛА! Ево колико је издвојено из градске касе, најбржих 1.500 суграђана добијају 12.000 динара

15.09.2025. 10:57 11:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај