ОТВОРЕН НОВИ КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА У НОВОМ САДУ Мићин: Град Нови Сад увек чврсто стоји уз своје пензионере, снажна смо подршка
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин заједно је са чланицом Градског већа за социјалну заштиту, здравство, бригу о породици и деци Соњом Радаковић обишао просторије новог Клуба пензионера који се налази на адреси Трг младенаца број 7а.
Њега су угостили чланови Градске организације пензионера Новог Сада, као и председник Радомир Миленковић, а обиласку је присуствовао и председник Савеза пензионера Војводине Милан Ненадић.
Градоначелник Мићин се обратио присутнима, честитавши им на лепо уређеним, новим просторијама.
- Драги суграђани, желим да се добро осећате у новом простору за дружење и ваше заједничке активности и да знате да Град Нови Сад увек чврсто стоји уз своје пензионере. У 2025. смо Градско удружење пензионера подржали са 7,2 милиона динара и наставићемо да будемо ваша снажна подршка. Ви сте, током свог радног и животног века, уложили много рада да данашње генерације живе боље, развијали сте и градили Нови Сад. Били сте и сведоци и кад су га разграђивали, а последњих 13 година сведочите његовом поновном успону – рекао је градоначелник Мићин осврнувши се на све постигнуто захваљујући одговорној политици председника Александра Вучића, Владе Србије и градске власти.
- Настављамо путем напретка! Пензије ће наставити да се увећавају, као што се увећавају и плате. Од 2012. године, у Новом Саду је отворено 14 нових фабрика, а до краја године отворићемо још једну. Обезбедили смо око 50.000 нових радних места, а буџет Града је достигао 49 милијарди динара. Настављамо да градимо нове школе, вртиће, домове здравља, а градимо и три нова моста. Слeдећи политику председника Вучића и Владе Србије, наставићемо да градимо Нови Сад, као град по мери свих његових становника - рекао је градоначелник Мићин.