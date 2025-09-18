ОПШТИНА ИНЂИЈА НАГРАЂУЈЕ АКАДЕМЦЕ Најбољим студентима уручени уговори о стипендирању
18.09.2025. 17:09 17:18
Седамдесетосморо студената из инђијске општине потписало је данас уговор о стипендирању у школској 2025/26. години са председником Општине Инђија Марком Гашићем.
Најуспешнији академци остварили су право на месечну стипендију у износу од 20 хиљада динара.
„Општина је поносна што и ове године из буџета издваја средства за студентске стипендије. Свесни смо да је образовање најбоља инвестиција коју можемо направити, јер сваки динар уложен у знање враћа се вишеструко – кроз развој, иновације и квалитетнији живот свих наших суграђана“, истакао је председник општине.
Општинску стипендију добили су најуспешнији студенти од друге до завршне године факултета државног универзитета.