ОПШТИНА ИНЂИЈА НАГРАЂУЈЕ АКАДЕМЦЕ Најбољим студентима уручени уговори о стипендирању

18.09.2025. 17:09 17:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Општина Инђија
Општина Инђија
Фото: Општина Инђија

Седамдесетосморо студената из инђијске општине потписало је данас уговор о стипендирању у школској 2025/26. години са председником Општине Инђија Марком Гашићем.

Најуспешнији академци остварили су право на месечну стипендију у износу од 20 хиљада динара.

„Општина је поносна што и ове године из буџета издваја средства за студентске стипендије. Свесни смо да је образовање најбоља инвестиција коју можемо направити, јер сваки динар уложен у знање враћа се вишеструко – кроз развој, иновације и квалитетнији живот свих наших суграђана“, истакао је председник општине.

Општинску стипендију добили су најуспешнији студенти од друге до завршне године факултета државног универзитета.

 

Војводина Срем
